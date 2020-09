Susana Díaz rompe la paz del Covid

La sesiones de control al Gobierno andaluz son las de un teatro griego, con apenas dos personajes -el presidente Juanma Moreno y Susana Díaz-, mientras el nutrido coro repite: Gracias, gracias y gracias. Da la gracias el portavoz de Vox, Alejandro Hernández. Gracias al Gobierno y a su presidente, su seguro servidor muestra sus respetos. Lo que quiera, presidente, le aprobamos los Presupuestos de 2021, lo que haga falta. Devuelve las gracias por la lealtad y colaboración el presidente. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias al señor José Antonio Nieto, portavoz del PP, por su pregunta, aunque en realidad no interroga por nada, sino que suelta una diatriba contra Susana Díaz. Da las gracias Sergio Romero, el portavoz de Ciudadanos, y hasta da algunas gracias la portavoz de este jueves en Adelante Andalucía, Ángela Aguilera.

Lo que quiera que sea Adelante Andalucía -una coalición electoral de Izquierda Unida y de Podemos, donde la mitad no es de uno ni de otro, sino de Anticapitalista, y además mal avenidos- turna a su portavoz. Ángela Aguilera, que era de Izquierda Unida, después de Podemos y, ahora, de Anticapitalista-, es la que ha interrogado a Moreno este jueves. Es bastante guerrillera, ataca sin dar un paso atrás, cita una y otra vez a la extrema derecha, a la que acusa de haber querido cargarse a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, pero a la hora de la verdad dice que le ha parecido bien: uno, que Violencia de Género pase de Igualdad a Justicia, de la que es consejero Juan Marín, y dos, que Fondos Europeos se traslade a la Consejería de Hacienda.

Pero de lo que se queja Aguilera es de que la reciente remodelación del Gobierno andaluz haya venida condicionada "por Madrid", "más allá de Despeñaperros", en referencia a la intervención de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Pero, doña Ángela, si es Arrimadas la responsable de que Marín no se haya cargado a la consejera de Igualdad. Se equivoca Aguilera, pero se equivoca cuando sostiene que el Gobierno de Juanma Moreno es inestable. Tan inestable como el granito, que esté compuesto de cuarzo, feldespato y mica, PP, Ciudanos y casi Vox, no significa que sea inconsistente, sino variado, es la fuerza de la derecha andaluza, dividida, pero gobernante.

Así que una hora y veinte minutos después de que haya comenzado la sesión de control del Gobierno, es cuando comienza el debate, cuando toma la palabra la jefa del grupo parlamentario socialista, Susana Díaz.

El Gobierno de Pedro Sánchez logró una tregua con la oposición durante las primeras semanas de la declaración del estado de alarma, pero el PP, antecedido por Vox, rompió la calma con graves acusaciones al presidente sobre la responsabilidad de los 40.000 muertos por Covid. En Andalucía, la reclamación de Sánchez al PP para que se aviniera a la unidad en tiempos de pandemia tuvo su reflejo en el PSOE de Susana Díaz. Y eso es lo que se ha roto ahora, Díaz ha acusado a Juanma Moreno y su Gobierno este jueves de mentir y poner en peligro la vida de los ciudadanos.

"Su mano tendida es incompatible con la falsedad y la mentira", le ha respondido Moreno a Susana Díaz.

En realidad, el cambio de estrategia de la líder socialista comenzó este verano. Se vio con motivo del incendio forestal de Almonaster, en Huelva. Admitamos que la ex presidenta de la Junta tiene un olfato especial para oler las desgracias y que es de las que prefiere el contacto humano a la gestión, de modo que le faltó tiempo para viajar hasta el lugar de los desplazamientos de las familias. Se le adelantó a Juanma Moreno, Elías Bendodo y Juan Marín, que fueron los últimos en llegar. La visita de Susana Díaz motivó que la secretaria general del PP, Dolores López, hiciese lo mismo. Y el portavoz socialista en el Parlamento, José Fiscal, tantas fotos de políticos que el Infica podía haber colocado un photocall para estas muestras de honda preocupación.

Desde hace más de dos décadas, la Junta de Andalucía, y gracias al acierto de varios gobiernos socialistas, cuenta con el mejor servicio de extinción de incendios forestales del país y uno de los mejores del mundo, el Infoca, de modo que tampoco hace falta que los responsables políticos lo dirijan, pero, lejos de eso, lo que hizo Susana Díaz fue acusar al Gobierno de Juanma Moreno de no haber llamado a la Unidad Militar de Emergencias. Aquello derivó en un agrio enfrentamiento de socialistas y populares en las redes.

Así, que el inicio del curso escolar, el más complicado desde que finalizó la Guerra Civil, ha ofrecido a Susana Díaz un instrumento de desgaste del Ejecutivo de Juanma Moreno. Elías Bendodo, que sabe de política tanto como Díaz, ya se había dado cuenta de por dónde venían las críticas, así que este martes acusó al PSOE de "boicotear" el inicio del curso escolar.

El presidente Juanma Moreno ha sido más preciso en la acusación, al preguntar a la jefa de la oposición si ella ha dado "instrucciones" a algunos alcaldes socialistas para que obstruyan el regreso a las aulas. "No acuso, pero como lo he oído, quiero que me saque de dudas", ha apuntado.

Susana Díaz sostiene que el Gobierno de PP y de Ciudadanos ha faltado a la verdad y ha puesto en peligro la vida de los andaluces -ésa es la acusación- por la revelación de una carta del 24 de agosto, en el que un responsable epidemiológico advertía de que la Costa del Sol tenía "transmisión comunitaria" del Covid. Se trataba de un documento interno del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del distrito de Atención Primaria Costa del Sol, en el que recordaba que existía una incidencia acumulada de 163 casos PCR positivos por cada 100.000 habitantes en los 14 días anteriores. La cifra multiplicaba ya por cinco el indicador recomendado por la propia consejería de Salud, que marca como límite 30 casos.

Realmente, es un texto que llama a la confusión, porque toda España estaría hoy bajo la transmisión comunitaria con esas cifras. Como ha indicado Juanma Moreno en la Cámara, no hay un índice a partir del cual se puede considerar este hecho, que describe la aparición de casos de Covid que no pueden ser asociados a brotes conocidos. De algún modo, el rastreo se pierde porque los contagios son masivos. Y, eso, en efecto, es lo que ocurre en esta comarca malagueña y en muchas otras del país, pero no llevan de modo obligatorio al confinamiento de la población.

El PSOE ha jugado a la confusión y, también, la Consejería de Salud tampoco ha sabido ni explicarse bien ni ser cuidadosa en sus comunicaciones anteriores, como ésa del 24 de agosto. Moreno le ha ofrecido a Susana Díaz una reunión semanal con los consejeros de Salud y Educación, algo que ya hizo hace unos meses, y que la jefa de la oposición rechaza, alegando un problema de competencias.

En su opinión, los consejeros deben reunirse con los portavoces socialistas de estas materias, no con ella, lo que le ha valido al presidente de la Junta para realizar esta crítica a quien ha definido como "la mejor política del reino": "A usted se le caen los anillos, no quiere reunirse con ellos por vanidad y por soberbia".