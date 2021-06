Susana Díaz dejará la presidencia del grupo socialista en el Parlamento, que queda vacante

Por utilizar un concepto vaticano, la presidencia del grupo socialista en el Parlamento andaluz quedará en sede vacante hasta que finalice la legislatura. Es otro de los cambios que Juan Espadas, vencedor de las primarias, va a introducir. Susana Díaz, aún secretaria general del PSOE-A, es la presidenta del grupo, pero se prevé que deje el cargo en los próximos días. Es un indicador más de que Díaz terminará por dejar la secretaría general para entregárselo a Juan Espadas. Algunas fuentes indican que Díaz será senadora por designación autonómica, para no dejar la política.

Juan Espadas no puede ser el presidente del grupo, porque el alcalde de Sevilla no es parlamentario.

Juan Espadas ha introducido los primeros cambios en el grupo socialista.

Pérez es afín a Díaz, pero no presenta problemas entre los críticos cordobeses. De este modo, Espadas propondrá este lunes cuatro cambios a la permanente de la Ejecutiva del PSOE-A y, después, al grupo: Soledad Pérez será la secretaria; Ángeles Ferriz, la portavoz, y María Márquez, Gerardo Sánchez y Araceli Maeso, adjuntas a la portavocía.

Susana Díaz dejará la presidencia del grupo y pasará a ser una parlamentaria base, hasta que defina su futuro. No obstante, la ex presidenta ya no volverá al pleno de la próxima semana.