Susana Díaz inicia su particular campaña: "Me duele ver así al PSOE andaluz"

La difícil situación que atraviesa el PSOE andaluz, que en pocos días ha sufrido la crisis de las dimisiones en la provincia de Málaga y la polémica moción de censura en Arahal, ha tenido en televisión el capítulo de la intervención de la ex presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. En el programa que es colaboradora en Cuatro, Todo es mentira, la ex líder socialista ha confesado que le "duele" ver "así" a su partido.

Coincidiendo con el comienzo de la campaña de las elecciones europeas, la política sevillana ha recomendado a su partido que, para "levantar cabeza" hay que ser "acogedor" con gente de distintas "sensibilidades". Esta circunstancia es clave para poder hacer frente a la mayoría absoluta del PP, según la ex presidenta. "Para el horizonte que tiene el PSOE andaluz por delante tiene que ser acogedor con todo el mundo, tenga la sensibilidad que tenga y hace falta que todo el mundo se sienta cómodo ahí", ha afirmado. Y es que Díaz cree que las últimas noticias están haciendo mella dentro de la organización socialista: "No me gusta abrir el periódico y ver esas cosas".

La ex líder del PSOE andaluz también ha confesado que los "últimos momentos" suyos como secretaria general "fueron muy duros". "Me sacaron por una ventana" y "lo pasé muy mal, tardé en recuperarme", ha relatado la expresidenta, quien ha incidido en la idea de que, "para lo que viene por delante, si queremos levantar cabeza" en Andalucía, "el PSOE tiene que ser acogedor y abrir las puertas a mucha gente de mucha sensibilidad que en estos momentos no se sienten parte" del proyecto y que "tiene mucho que aportar en Andalucía", donde "tenemos que volver a levantar el vuelo".

“El bingo de Susana Díaz” hoy en @todoesmentiratv pic.twitter.com/wHigcSQvgo — Susana Díaz Info (@SusanaDiaz_info) May 22, 2024

No obstante, Susana Díaz ha comentado que tiene que ser "respetuosa" con Juan Espadas y la actual dirección del partido, porque con "cualquier otra cosa" que diga "va a parecer que hay un ánimo de revancha, de que no he superado" aquella salida de la Secretaría General del PSOE andaluz en 2021.

Por eso, la ex dirigente socialista andaluza ha aclarado que "en lo personal" ha "superado aquello" y "esa pantalla sí la pasé", aunque tardó tiempo y lo pasó "fatal", según ha comentado antes de aclarar que "del PSOE no me jubilo", de modo que sigue en el partido y cree que tiene "mucho que aportar".

Y eso tras haberse ido a Madrid "pasándolo fatal", según ha abundado Susana Díaz, que ha lamentado que en aquellos momentos había gente que no se acercaba a ella "no fuera a ser que cayera en desgracia" si la veían con ella, si bien ha defendido que "uno tiene que saber irse de los sitios", y ella cree que ha sabido "cerrar muy bien la puerta" de aquella etapa.