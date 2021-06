Susana Díaz empieza hoy a ser despojada de sus cargos en el PSOE-A

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, empieza a ser desalojada de sus poderes. La elección de Juan Espadas como próximo candidato a la Junta de Andalucía después de las elecciones primarias celebradas el pasado domingo desemboca en una secuencia de relevos en la dirección del partido socialista que da comienzo hoy.

La permanente de la Comisión Ejecutiva socialista de Andalucía ratificará hoy la composición de la nueva dirección del Grupo Parlamentario del PSOE-A diseñada por el nuevo aspirante a instalarse en el Palacio de San Telmo, Juan Espadas, y que ha sido pactada con quien es aún líder del partido, que dejará de ser la presidenta de la formación parlamentaria.

Espadas estrena liderazgo con una reunión el jueves con el presidente de la JuntaFuentes socialistas aseguran que no habrá diputados apartados en esta nueva etapa

La decisión de la Ejecutiva implica la salida de Díaz de la dirección del grupo parlamentario, aunque no tiene previsto abordar el destino de la ex presidenta ni su posible dimisión como secretaria general, extremo que fuentes socialistas esperan para los próximos días. Así se hará conforme vayan avanzado las negociaciones entre Díaz y Espadas a lo largo de los próximos días.

Todo indica, según varias fuentes consultadas por Efe, que el próximo destino político de Díaz podría ser el Senado -senadora del PSOE-A por designación de la Cámara andaluza-, lo que implicaría el abandono de este cargo de uno de los tres senadores que ocupan un escaño en la Cámara Alta (Miguel Ángel Vázquez, Marisa Bustinduy y Fernando López Gil).

El equipo de Espadas quiere que, en caso de que Díaz acepte, ocupe la vacante de Bustinduy o López Gil, próximos a la líder socialista, y que no sustituya a Miguel Ángel Vázquez, ex portavoz del Gobierno andaluz de Díaz, pero ahora alineado con el equipo del alcalde de Sevilla y defensor de esta última renovación en el partido.

La nueva dirección del grupo parlamentario tendrá como cabeza visible a Ángeles Férriz, diputada por Jaén, mientras que como portavoces adjuntas estarán María Márquez y a Araceli Maese. También se incorpora como secretaria general del grupo Soledad Pérez, afín a Susana Díaz, en un gesto de integración de Juan Espadas.

A partir de hoy, por tanto, cuando la Ejecutiva ratifique estos nombramientos, ya "no habrá ningún diputado del PSOE-A calentando el banquillo ni apartado en sus responsabilidades, todos tendrá su visibilidad", sostuvo un dirigente próximo a Espadas, en referencia a la gestión realizada por Díaz al frente del grupo, quien "apartó" de la primera línea del trabajo parlamentario a Férriz durante casi dos años.

A este cambio de modelo volvió a aludir ayer Espadas, durante un acto de partido, quien insistió en el comienzo del "nuevo estilo" desde esta semana, que estará marcada, entre otros actos, por la reunión que próximo candidato a la Junta mantendrá el jueves con el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, con quien tratará el impulso del municipalismo con la gestión conjunta de los fondos europeos de recuperación.

Espadas destacó en el discurso de un acto al que asistió el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en la importancia de la unidad y la integración, de "un proyecto para todos" y desde las políticas municipalistas, "de abajo a arriba, desde la militancia, las casa del pueblo y con la sociedad civil". "Me voy a dejar la piel no sólo como alcalde de Sevilla, porque mi rol como candidato me obliga ahora a conocer cada necesidad, inquietud o proyecto de cada rincón de Andalucía; no tengáis la menor duda de que el sevillano es andaluz y de que el andaluz trabajará por todos sin descanso", afirmó.

También afronta Espadas, nuevo líder de facto del PSOE de Andalucía, el inicio de la construcción de los nuevos equipos en las provincias y la nueva estrategia en el Parlamento. Ese "nuevo estilo" recoge también la coordinación con el PSOE federal y con el Gobierno central, cuyas medidas serán "entendidas y defendidas en Andalucía".

"Tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente porque la tarea es grande y porque tener al partido al frente de un Gobierno de progreso y a Pedro Sánchez liderando el momento más difícil que recordamos de la historia de España merece un compromiso y un respaldo sin fisuras. Así seremos más fuertes, gobernando en Andalucía y ayudando a gobernar", dijo Espadas durante el evento celebrado en Sevilla y centrado en municipalismo de cara al 40 congreso, según recogió Europa Press en una nota.