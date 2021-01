Susana Díaz descarta seguir los pasos de Iceta

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha insistido este lunes en que mantiene la "ilusión" de seguir liderando el partido en Andalucía y ha descartado dar un "paso atrás", como ha hecho en Cataluña, al señalar que la decisión corresponde a la militancia a través de unas primarias.

"A mí, Illa me parece un magnífico candidato y creo que los que conocemos a Miquel (Iceta) sabemos que, seguramente, lo tenía en la cabeza hace tiempo; cuando Esquerra no le dejó ir al Senado, ya estaría pensando en Illa como el Messi de Cataluña, como él lo llama", ha dicho en una entrevista en Televisión Española.

Ha reiterado que ella tiene la "ilusión" de que, cuando llegue el momento, la militancia en Andalucía "decida" y, al respecto, ha recalcado que "las primarias vinieron para quedarse".

Tal y como repite cuando se le pregunta sobre esta cuestión, ha señalado que no le parece apropiado "pensar en las primarias" en plena pandemia de la covid-19, a "las puertas de la tercera ola", con lo que está "sufriendo" la gente "y sin saber en qué situación van a quedar miles de trabajadores o cuántos seres queridos vamos a perder en el camino".

"Ahora no voy a perder ni un minuto de energía en eso, no creo que la gente pudiese entender que me dedicara a otra cosa", ha remarcado.

Así, ha asegurado que ahora centra todo su esfuerzo en "combatir la pandemia desde la oposición, que también se puede ayudar mucho aunque (Pablo) Casado no lo crea, y ayudar a los dos gobiernos", ha zanjado.

Preguntada, por otra parte, si comparte la idea de que los indultos de los presos del procés son necesarios para normalizar la situación política, ha puntualizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que "cuando llegara el momento, escucharía a todos los órganos del Estado y cumpliría todos los trámites preceptivos, y que lo haría, evidentemente, en el ámbito de la Constitución y el Estado de Derecho".

"Yo, sí tengo claro algo y es que Pedro Sánchez va a actuar siempre preservando el reencuentro y la reconciliación, pero también el cumplimiento de la Constitución, que fue un gran ejercicio de reconciliación de unos y otros cediendo para ese reencuentro", ha defendido.

Así, ha indicado que tiene la "tranquilidad" de que cualquier decisión la va a tomar "buscando la reconciliación de un país pero cumpliendo con la Constitución", de forma que las decisiones se tomarán "con todas las garantías jurídicas".

La dirigente socialista andaluza ha recordado que lo sucedido en Cataluña ha sido "duro y difícil" y que hay personas que "llevan tres años en la cárcel porque lo que cometieron hizo un daño que en algunos casos será irreparable para la sociedad catalana", aunque ha reiterado que confía "plenamente" en que todo "estará sujeto a la Constitución".