Susana Díaz, a los que "amenazan": "Los andaluces esperan que solucionemos sus problemas"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha replicado este viernes a los dirigentes políticos que "están ahora en los notarios, en las amenazas" en torno al escenario postelectoral de los comicios autonómicos del 2 de diciembre, que "lo que esperan los andaluces es que hablemos de ellos en esta campaña" electoral, "de sus problemas y soluciones a esos problemas".

En unas declaraciones realizadas al asistir en Madrid a los actos con motivo de la Fiesta Nacional, Susana Díaz ha señalado que ella cree que "la gente quiere que seamos todos más sensatos" y "abandonemos la crispación, el ruido", que "el entendimiento y diálogo estén por encima del encallanamiento al que se está sometiendo a España" actualmente, según ha opinado.

Después de que el líder de Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, haya anunciado que su partido no permitirá que sus votos sirvan para una hipotética nueva investidura de Díaz tras las elecciones del 2 de diciembre, la dirigente socialista ha señalado que ella, si logra tener "la confianza mayoritaria" de los andaluces en dicha cita con las urnas, "el día después" de los comicios va "a hablar con todo el mundo".

Tras aludir a "quienes están ahora en los notarios, en las amenazas, en yo con ese no hablo, yo con aquel no me siento", Susana Díaz ha comentado que "el único partido que parece que tiene un proyecto para Andalucía y defiende a Andalucía es el PSOE", porque "el resto están hablando de sus números, de sus cuentas, de con quién se van a sentar", y "Andalucía merece bastante más que eso", según ha aseverado.

Presupuestos

De igual modo, y al ser preguntada por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, la presidenta andaluza ha reiterado su valoración positiva a dichas cuentas, porque "representan mil millones de euros más" para Andalucía "que van a ir destinados fundamentalmente a educación, sanidad, dependencia y empleo", así como a "facilitar el apoyo a nuestro tejido empresarial para generar empleo".

Ha destacado, además, que dicho proyecto de PGE permitiría respetar "por primera vez" tras los gobiernos de Mariano Rajoy "nuestro Estatuto de Autonomía" en referencia a "las inversiones públicas que nos corresponden por población", y darían "salida a infraestructuras que vertebran a Andalucía", como la Algeciras-Bobadilla o el Corredor Mediterráneo, según ha agregado.

Así las cosas, Susana Díaz ha realizado un llamamiento al apoyo de los grupos a este proyecto de Presupuestos, porque "lo que es bueno para los andaluces debería contar con el apoyo de todas las fuerzas", después de que algunos partidos apoyaran unas cuentas que "maltrataban a Andalucía", según ha finalizado.