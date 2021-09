El Tribunal Supremo resolverá todos los recursos contra las sentencias de Invercaria

Las claves

La absolución de los cuatro acusados

La Audiencia absolvió a los cuatros procesados –Juana Martín, el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y los ex directivos Cristóbal Cantos y Antonio Nieto– al considerar que no se acreditó en el juicio el dictado de una resolución injusta ni que se produjera menoscabo de fondos públicos por los préstamos de 850.000 euros a la diseñadora.

La crisis económica influyó en el proyecto

El hecho de que se produjeran pérdidas en la sociedad, según el fallo, se produjo por las razones aludidas por las partes y testigos, entre ellas la “crisis económica” que se produjo en la época en la que concedieron las ayudas. Además, los trabajadores de Invercaria realizaron los análisis técnicos económico, financiero y de viabilidad del proyecto, “cumpliendo las exigencias” a las que estaban obligados, por lo que no aprecia delito alguno.