La Subdelegación dice que la terminal del aeropuerto estará"inoperativa" para atender vuelos "hasta julio"

La Subdelegacion del Gobierno ha comunicado este miércoles que "el Ayuntamiento de Córdoba, así como otras entidades implicadas, estaban informadas de la ampliación de la terminal del aeropuerto", algo que "supone que durante unos meses, en concreto hasta julio, la terminal estará inoperativa para atender vuelos de pasajeros".

En una nota, desde la Subdelegación del Gobierno han apuntado que "en el momento en el que la terminal esté operativa de nuevo se levantarán las restricciones aéreas".

Así lo ha expuesto después de que la Plataforma Aeropuerto Ya de Córdoba haya criticado este miércoles "las limitaciones técnicas impuestas" al aeropuerto desde enero que "tiran por tierra el trabajo promocional llevado a cabo por las administraciones local, provincial y regional, así como por la propia Aena para atraer aerolíneas".

Según ha indicado en una nota la plataforma, desde el día 8 de enero, "Enaire publica regularmente un boletín 'Notam'(NOTice to AirMen o aviso para Navegantes)", donde señala que "el aeródromo está cerrado a operaciones nocturnas"; que "el tráfico instrumental no está autorizado", y que "el aeródromo no está disponible para aeronaves comerciales de pasajeros más pesadas de 15 toneladas, excepto vuelos de estado y medicalizados".

Al respecto, el gobierno municipal ha solicitado la convocatoria "urgente" de la Mesa del Aeropuerto para evaluar los boletines que recientemente ha publicado Aena en los que "parece que se anuncian restricciones de vuelos" para el aeropuerto.

En este caso, el portavoz del gobierno, Miguel Ángel Torrico, ha trasladado "la honda preocupación del gobierno local" tras conocer la información inicial a la que se ha tenido acceso de que "Aena puede plantear que el aeropuerto sería una instalación cerrada a operaciones nocturnas y que se limitaría considerablemente el tráfico comercial".

Mientras, en el mes de enero se anunció que el aeropuerto acogerá vuelos regulares que unirán la ciudad con Mallorca y Gran Canaria, unos trayectos que comenzarán a operar a partir del próximo verano, concretamente desde el mes de julio, tras un acuerdo alcanzado con la compañía Air Nostrum. En total, la operativa de Air Nostrum en Córdoba del próximo verano cuenta con 48 vuelos que se van a realizar con el avión CRJ1000, con una capacidad para cien pasajeros.

En concreto, las obras de ampliación del edificio terminal han comenzado a mediados de febrero. Los trabajos, que cuentan con una inversión de 2,2 millones de euros, están encaminados a preparar la estructura para aprovechar las oportunidades de crecimiento que puedan surgir en el medio plazo y dar respuesta al interés de las aerolíneas. No en vano, en diciembre de 2023, el aeropuerto recibió su primer vuelo comercial en 15 años.