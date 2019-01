Soraya Sáenz de Santamaría asistirá a la jura de Juanma Moreno como presidente de la Junta

El PP prepara el desembarco de sus principales referencias y altos cargos en un acto histórico: la jura y toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El presidente nacional, Pablo Casado, ha confirmado su asistencia a un acto histórico tanto para la autonomía andaluza, donde nunca ha gobernado el centro-derecha, como para la propia formación política de la gaviota. También estará el ex-presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, en el acto que se celebrará en el Parlamento de Andalucía el próximo viernes. Casado apostó por fuerte por la campaña andaluza, donde su presencia fue prácticamente continua, y la cúpula nacional ha estado integrada y al frente de las negociaciones con Ciudadanos, socio de gobierno, y con Vox, socio de investidura.

La gran novedad de última hora es que también estará Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno y actual consejera de Estado. Santamaría fue la gran valedora de Moreno para que el malagueño alcanzara las presidencia del PP andaluz en 2014 frente a José Luis Sanz, el candidato promovido por la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Moreno apoyó abiertamente a Santamaría en las primarias que el PP celebró el pasado julio y que acabó ganando Pablo Casado. En aquel congreso del PP andaluz de 2014, Rajoy pronunció la célebre frase: "Juama, tú lo has querido", que supuso el inicio simbólico de una etapa que culmina con la llegada del PP al Gobierno de la Junta de Andalucía.

También se espera la asistencia al acto, que se celebrará en el Parlamento de Andalucía, del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Moreno Bonilla no oculta que tiene a Feijóo como referencia política dentro del PP. No faltará Javier Arenas, actual senador autonómico y considerado el padre del centro-derecha andaluz. Ni tampoco se perderá el acto la ex ministra de Empleo y actual diputada por Huelva, Fátima Báñez.

Ese mismo viernes por la tarde comenzará en Madrid la convención nacional que fijará el programa del PP de cara a las municipales de mayo. A ella están invitados los ex presidentes Aznar y Rajoy. Y la llegada de Moreno Bonilla, ya investido como presidente, será uno de los grandes atractivos del cónclave del PP, que se clausurará el domingo.