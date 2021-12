Soluciones para ayudar a las pymes en el proceso de transformación digital

La crisis sanitaria derivada de la pandemia ha acelerado la transformación digital en las empresas. A causa de ello, existe cada vez una mayor presencia de datos e información en plataformas como las nubes de almacenamiento, al mismo tiempo que las herramientas virtuales pasan a formar parte de la cotidianidad de gran número de empresas.De manera paralela, al igual que crecen estas formas de trabajo y se fomenta la evolución, también lo hacen las técnicas de los ciberdelincuentes. Por ende, la solución pasa por adaptar el seguro a la evolución de estos riesgos.La preocupación de la población española en cuanto a temas de ciberseguridad también crece. No en vano, las pymes son uno de los colectivos más susceptibles a los ciberataques, dado que, a priori, no cuentan con los recursos de seguridad con los que sí están dotadas las grandes compañías.En este contexto, para salvaguardar la integridad de este grupo de empresas, MAPFRE ha desarrollado, tanto para autónomos como para pymes, el seguro Ciber On. Este novedoso producto cuenta con la finalizad de proteger negocios que cuentan con una facturación de hasta 10 millones de euros. Con él, los clientes contarán con equipos especializados que les ofrecerán la mejor cobertura frente a los ciberataques y sus consecuencias.

Protección

Ciber On ofrece a las empresas protección frente a los daños a sistemas informáticos, interrupción del negocio, amenaza de extorsión cibernética, responsabilidad civil y cobertura de soporte tecnológico, 24 horas los siete días de la semana, entre algunas de sus funciones.De igual modo, este seguro también pone a disposición de los asegurados los servicios tecnológicos necesarios para volver a la normalidad en la actividad empresarial tras alguna incidencia. Ciber On nace en un período donde el coronavirus ha acelerado la transformación digital en más de un 10%, según los datos del último Índice de Economía y Sociedad Digital, DESI. Esta evolución ha afectado, sobre todo, a pymes y autónomos, que configuran hasta el 97% del tejido empresarial de España, creando hasta el 72,4% del empleo.Por ello, además del citado seguro, MAPFRE quiere fomentar la digitalización en este colectivo, y por este motivo ha lanzado ‘MAPFRE Programa Focus’. Este consiste en una plataforma digital abierta cuyo principal fin es ofrecer a autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas, sean o no clientes de la aseguradora, formación online gratuita; de forma que sus negocios puedan digitalizarse y adaptarse a las nuevas necesidades que el mercado manda.El Programa Focus ofrecerá más de 100 vídeos de carácter formativo, así como una plataforma educativa que cuenta con expertos y contenido sobre innovación y digitalización. Si tenemos en cuenta que 2 de cada 10 empresas tienen implantado un modelo de teletrabajo, e incluso menos de la mitad dispone de página web, esta solución de MAPFRE nace como respuesta al estudio realizado por la compañía, en el que destaca la necesidad por parte de las pymes de ganar visibilidad, crear o trabajar sus canales digitales y permanecer protegidos frente a los ciberataques.

Los videos formativos muestran temas como estrategia digital (redes sociales, marketing), negocio (ventas, financiación), tecnología y seguridad (IoT, Big Data, Ciberseguridad) e Innovación (plataformas, metodologías). Además, dada la cantidad de riesgos e imprevistos que pueden poner en peligro tanto la actividad como el funcionamiento de cualquier empresa, MAPFRE ha desarrollado Empresas 360º. Se trata de un estudio gratuito y único en el mercado que permite al cliente conocer el nivel de protección de su negocio frente a las principales amenazas a las que puede enfrentarse.Esta iniciativa permite realizar un completo análisis del nivel de riesgo de cualquier empresa, de una forma muy sencilla, además de dotarla de las claves para gestionar estas amenazas. Los riesgos que incluye este estudio giran en torno al patrimonio de la empresa, las responsabilidades frente a terceros, la cuenta de resultados o el personal. En su afán por dotar de seguridad y protección a sus clientes, MAPFRE sigue apostando por crear nuevos mecanismos que refuercen a los diversos colectivos profesionales, ofreciendo soluciones independientemente del tamaño, actividad o casuística. Esto también ayuda a uno de los colectivos más vulnerables como son las pymes y autónomos. Esta preocupación y deseo por parte de la aseguradora ha provocado que haya optado por agilizar la operativa y simplificar numerosos procesos, después de realizar un arduo y detallado trabajo para mejorar la experiencia de cliente.

Nueva solución

Otra muestra más del compromiso de MAPFRE con el tejido empresarial español como motor de la recuperación económica, ha sido el lanzamiento del Plan de Empleo de Promoción Conjunta MAPFRE Tu Futuro. Se trata de una solución pionera e innovadora que permite a las empresas gestionar el capital ahorrado para la jubilación de sus empleados con la mayor eficacia y evitando que surja cualquier complicación Las empresas que contraten este plan contarán con profesionales de MAPFRE que adaptarán el ahorro al ciclo vital de cada cliente.De esta forma, MAPFRE ayuda a las diversas empresas a gestionar dicho ahorro, de manera que se optimizan al mismo tiempo las posibilidades de rentabilidad de los partícipes trabajadores.Para ello, la solución de ciclo de vida se encuentra ajustada desde que comienza el plan, de forma que cada trabajador cuenta con un porcentaje máximo de exposición a la renta variable en función de su edad, conforme a los criterios de inversión de MAPFRE.Es gracias a las distintas aportaciones realizadas, mediante las cuales la gestora realiza la distribución de los derechos consolidados, pudiendo dotar de una mayor inversión en renta variable cuanto más lejos se encuentre la jubilación, reduciendo como consecuencia su exposición y aumentando la de renta fija conforme se acerque a la edad de retiro.