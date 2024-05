Smassa centrará el pleno del Ayuntamiento, que también debate sobre turismo y medidas económicas

De la Torre asegura que no repescará al exgerente de la sociedad

Las presuntas irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) centrarán el pleno ordinario del Ayuntamiento de Málaga con sendas mociones de PSOE y Con Málaga, que pedirán, incluso, la reprobación del alcalde, Francisco de la Torre. Además, se debatirá sobre medidas económicas a adoptar por parte del Gobierno y sobre las antiguas casas de pescadores de El Palo y Pedregalejo (PP); además de medidas para una "regulación democrática del sector turístico"(Con Málaga).

No obstante, serán las presuntas irregularidades en la Smassa las que centrarán parte del pleno. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha presentado la moción urgente socialista, en la que también insiten en la "falta de transparencia".

En la moción, de cuatro puntos y uno añadido en el que pedirán el veto del exgerente, Manuel Díaz, en holding municipal; el PSOE insta a la Cámara de Cuentas de Andalucía a abrir "una investigación en torno a los pagos realizados por la Smassa en los últimos cinco años, con especial incidencia en la obra del aparcamiento Pío Baroja". Además, instan al área de Economía y a la Intervención municipal a realizar un análisis pormenorizado, económico y jurídico, de la segunda fase de la obra del citado aparcamiento.

Por su parte, la moción de Con Málaga, tal y como ha recordado la portavoz, Toni Morillas, pide la reprobación del alcalde por "seguir sin dar explicaciones ni arrojar luz sobre las irregularidades en Smassa" y, entre otros, también una comisión de investigación."Con el cese del gerente y la dimisión del jefe de obras no termina el caso Smassa", ha advertido Pérez, que ha incidido en que buscan también con la moción conminar "a Alcaldía a no decretar la contratación de Díaz como cargo de confianza ni ostentar cargo alguno en el holding municipal". "Es la segunda vez que Díaz sale por la puerta de atrás del Ayuntamiento", ha apostillado.

Precisamente, Pérez ha explicado que ha cuestionado a De la Torre al respecto en la junta de portavoces y "ni ha afirmado ni negado", pero cuestionado el regidor por ello, De la Torre ha dicho que lo entendió, por la forma "riéndose en que lo dijo", como "una broma que me hacía, no como una pregunta en serio"."Le he contestado; Díaz Girado es ingeniero industrial, tiene experiencia profesional y conocimiento y se va a saber ganar la vida, estoy seguro", ha dicho el alcalde. Así, De la Torre ha asegurado que no va a repescar a Díaz, cuya salida ha vuelto a vincular a la integración con la EMT para concentrar la movilidad municipal en una sola empresa pública.

También Pérez, y por otro lado, ha aludido a la carta del ex secretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souvirón, que De la Torre se comprometió a hacer pública y ha mostrado un correo electrónico de Souvirón autorizándolo. En este sentido, De la Torre ha dicho que "no acabo de entender" por qué no le ha preguntado Pérez en la junta de portavoces y se ha esperado a la rueda de prensa, explicando que ha dado instrucciones para que se le dé copia de la carta.

Pérez, por otro lado, ha lamentado que sobre el caso "falta mucha información" y ha dejado claro que "vamos a seguir defendiendo el interés general de la ciudad".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga ha vuelto a lamentar la "absoluta falta de transparencia" y ha dicho que el pleno extraordinario fue "un fiasco, donde vimos un alcalde noqueado, entregado a una especie de huída hacia adelante". "Esta ciudad no merece un alcalde que oculta información", ha sostenido y ha vuelto a pedir "máxima transparencia" para conocer qué ha sucedido en Smassa, de la que ha dicho se ha gestionado "al estilo compadre".

DE LA TORRE, SOBRE SMASSA

De la Torre se ha referido, en concreto, a la moción del PSOE y ha adelantado que "lo que plantea no va a tener nuestro apoyo, parece innecesario". "Lo que quieran saber de este tema, no tiene más que preguntar. Si echaban algo de menos en la web, que lo pidan", ha afirmado. Ha advertido, además, que "los consejeros que están en las empresa, están para trabajar por las empresas, no para hacer oposición desde las empresas", pidiendo, por tanto, "ser serios"."El esfuerzo en transparencia y buena gobernanza ha estado y va a estar siempre presente, no vemos razones para votar esto cuando estas cuestiones se pueden conseguir de una manera tan simple y tan clara como pedirlo", ha sostenido De la Torre. Asimismo, el regidor ha insitido en la posición de "total colaboración y transparencia" y ha aludido, de nuevo, a la eficacia "brillantísima" de Smassa.

Por otro lado, De la Torre ha aludido a las irregularidades a las que ya apuntó la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, vinculándolas "al tema de los contratos menores --en exceso--, que deben ser los menores posibles", pero "a veces son necesarios de hacer".

Vox, por su parte, también se ha pronunciado sobre las mociones relativas a la Smassa. En líneas generales, aunque tienen que estudiarlas, están a favor de la moción del PSOE y de la reprobación del regidor."El alcalde no ha dado las suficientes explicaciones", ha abundado el portavoz municipal de Voz, Antonio Alcázar. "Han actuado por la puerta de atrás", ha afeado, lamentado que "en todo momento eso se ha convertido en un teatro con un argumento, que es el caso Smassa; con un nudo, que es esta falta de transparencia; y un desenlace, que es la destitución del gerente in extremis".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado las mociones urgentes del grupo 'popular'. En concreto, en una de ellas se insta al Gobierno "a que satisfaga, en un plazo razonable y con la suficiente anticipación, las obligaciones económico financieras que tiene contraídas con las entidades locales fundamentadas en un derecho constitucionalmente reconocido y, en base a ello, efectúe las transferencias actualizadas de la PIE.

Por otro lado, también el grupo del PP lleva como moción urgente reiterar a la Administración General del Estado la necesidad de que impulse con "total agilidad y urgencia" los procedimientos de desafectación del dominio público marítimo-terrestre de los terrenos de El Palo y de Pedregalejo.

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha informado de sus iniciativas al pleno relativas a la protección del patrimonio histórico y cultural de Málaga y la comparecencia de la edil de Playas para conocer "el nivel de cumplimiento de las medidas prometidas durante el 2023 en el plan Disfruta la playa".

También la adhesión al manifiesto de la Asociación 'Nuestro Corazón por Bandera', que esperan que se convierta, finalmente, en institucional.

Alcázar ha criticado la "escasa seguridad" que tiene la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro"; mientras que la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha informado de la petición de comparecencia de la concejala de Playas, Teresa Porras, "para comprobar cuál es el estado de las actuaciones de mantenimiento para el programa Disfruta la Playa y el grado de implantación de las infraestructuras programadas para el 2024 en las playas de La Malagueta, Misericordia y El Dedo".

TURISMO

Por último, Con Málaga pedirá"una regulación democrática del turismo frente a la ley de la selva", según ha explicado el viceportavoz, Nicolás Sguiglia, que ha añadido que la moción, asimismo, defiende la puesta en marcha de una consulta ciudadana sobre la tasa turística.

En este punto, también Sguiglia ha aludido al "hartazgo generalizado que la masificación turística está generando en muchos territorios donde ya se están dando movilizaciones masivas", que en Málaga será el 29 de junio. Morillas, por su parte, ha criticado "la subasta por parte de la Consejería de Economía a un fondo de inversiones israelí especializado en el sector del alojamiento turístico", ha concluido.