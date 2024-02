Sevilla Quiere Metro avisa en la UE de la "pobreza" en transportes y pide fondos:"¿Podemos contar con ustedes?"

El presidente de la Asociación Sevilla Quiere Metro, Manuel Alejandro Moreno Cano, ha avisado este jueves en la Unión Europea de la "pobreza" de transportes que sufre Sevilla desde hace años, una situación que "si no remediamos, se hereda de generación en generación". "Toda la sociedad civil sevillana espera una respuesta de las instituciones que la representan --Ayuntamiento, Junta, Gobierno de España y Comisión Europea--. ¿Podemos contar con ustedes?". La comisión ha admitido la petición de Sevilla Quiere Metro y ha acordado mantenerla abierta.

En su intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Moreno ha expuesto que Sevilla "lleva décadas esperando una infraestructura que nos saque de la pobreza en transporte. Sin embargo, este proyecto ha sido utilizado demasiadas veces como motivo de enfrentamiento político, en perjuicio de la ciudadanía". Esta situación "ha cambiado y la clase política está unida en torno a este proyecto. No hay ninguna duda. De hecho, el último Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó una declaración institucional a favor de la red de Metro, respaldada por todos los partidos", ha defendido.

De hecho, Sevilla Quiere Metro ha aterrizado en Bruselas en una nueva intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con el apoyo de 130 entidades y el respaldo institucional de las tres administraciones --local, regional y estatal--. A la asociación le han acompañado el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, José Lugo; Catalina de Enrique, la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, y Vicente Salvador, consejero de Transportes de la Representación Permanente de España en Bruselas.

El presidente de Sevilla Quiere Metro ha recordado a la Comisión que, en abril de 2023, recibió un informe del Ministerio de Transportes en el que el Gobierno de España "ratificaba su compromiso con la cofinanciación del tramo norte de la línea 3 del Metro, cuyas obras ya han comenzado. Sin embargo, este informe no mencionaba, de ninguna forma, el compromiso del Estado para la cofinanciación de las líneas cuya construcción sigue a la espera de los proyectos constructivos y la financiación necesaria", aludiendo al tramo sur de la línea 3 y la línea 2.

Por todo ello, "solicito --ha pronunciado Moreno-- de forma expresa lo siguiente. En primer lugar, que el Gobierno de España formalice su compromiso de cofinanciar el tramo sur de la línea 3 y formalice su compromiso de cofinanciar la línea 2, de forma análoga a lo que ya se ha acordado para el tramo norte de la línea 3". En segundo lugar, y aludiendo a la competencia de la Junta sobre los metros, ha reclamado a la Junta de Andalucía que "formalice el compromiso de terminar el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 en este año y a buscar la parte de la financiación que le corresponda".

Por otro lado, y en referencia a la línea 2, ha instado a la Junta de Andalucía a que selle "su compromiso de finalizar el anteproyecto de la línea 2 a principios del año 2026 de forma que esta línea pueda ser incluida en el siguiente programa operativo Feder que comienza en el año 2028 y, mientras tanto, trabajar en el proyecto constructivo para que esté completamente finalizado en 2028".

La falta de esta red de Metro genera en Sevilla y su área metropolitana "un gran problema" con "muchas caras", ha expuesto la asociación, que ha aludio en primer lugar al hecho de que existe una "movilidad ineficiente" y "poco sostenible". "Sin red de Metro, Sevilla no podrá alcanzar su compromiso de descarbonización en un escenario de alta ambición. Invertir en proyectos como la red de Metro no sólo es necesario sino que es una urgencia", ha argumentado.

Asimismo, Manuel Alejandro Moreno Cano ha aludido al "fuerte impacto en la salud" ya que una mala calidad del aire tiene un "efecto profundo en la cantidad y calidad de la vida". "La primera vez que intervine en esta Comisión comencé hablando de mi abuelo. Expliqué que, cuando yo era un niño, mi abuelo ya me contaba que en los años 70 y 80 se empezó a construir el Metro, aunque no fue hasta 2009 cuando se inauguró la primera y única línea. Hoy no voy a hablar de mi abuelo: hoy voy a hablar de mi madre. Cuando tenía 19 años, se estaban construyendo las primeras estaciones. Cuarenta y dos años más tarde, sólo ha visto una línea de Metro en Sevilla. Mi abuelo sufrió está situación, mi madre la está sufriendo y si no solucionamos ya este problema, mi generación será la tercera que sufra las consecuencias de que Sevilla sea la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa", ha concluido.

Al punto, un portavoz de la Comisión Europea ha recordado que el nuevo programa Feder correspondiente a Andalucía incluye las partidas para la financiación que aporta la Junta de Andalucía para el tramo norte de la línea tres, asegurando que Europa está"de acuerdo en la necesidad de seguir avanzando con los futuros proyectos" de la red completa de metro, "para que estén listas en su redacción de cara a futuros periodos de programación" de fondos comunitarios. Además, ha reconocido "los argumentos" de Sevilla Quiere Metro y "la necesidad de este proyecto en el territorio" de la ciudad hispalense.

APOYO DE TODOS LOS GRUPOS

A continuación, todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a estas reivindicaciones, comenzando por el eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido, otrora alcalde de Sevilla, quien ha defendido que "los compromisos y esfuerzos" del Gobierno andaluz del PP por la red completa de metro de Sevilla "son constatables" mediante las contrataciones puestas en marcha, además de que el asunto supone "una prioridad" para el actual primer edil hispalense, el popular José Luis Sanz.

Así, ha pedido que el Gobierno central, encabezado por el PSOE, "no tarde en firmar los próximos convenios" de financiación relacionados con la red completa de metro de Sevilla y que el mismo "no anteponga sus intereses partidistas".

La eurodiputada del PSOE Cristina Maestre Martín de Almagro, de su lado, ha recordado que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, es la competente para este proyecto y debe "recabar todos los apoyos necesarios" para la financiación. En ese sentido, ha señalado que además de solicitar respaldo financiero del Gobierno central, extremo que ha aceptado, el Gobierno andaluz del PP debe "seguir moviéndose y buscar otras fuentes de recursos económicos que no sean siempre el Estado, que también" debe colaborar según ha insistido.

Así, ha apuntado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) o a los fondos Feder, insistiendo en que la Junta debe "abrir el abanico a otras fuentes de financiación", porque se trata de una inversión "necesaria", pero de gran "envergadura"; tras lo cual la presidenta de la Comisión de Peticiones, la popular Dolores Monserrat, ha anunciado la decisión de "dejar abierta la petición" formulada por Sevilla Quiere Metro, para que "se haga realidad" la red completa de metro de la ciudad.