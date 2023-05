Sevilla y Málaga, entre las ciudades más saludables del mundo

Para muchos Andalucía es el mejor lugar del mundo para vivir. Clima, gastronomía, hospitalidad, carácter de sus ciudadanos, cultura y patrimonio se dan la mano para abrazar a millones de visitantes cada año. Muchos de ellos deciden quedarse para siempre. Por prestigio no va a ser. Rara es la semana en la que alguna publicación, medio o entidad no destaca alguna ciudad andaluza, aunque todavía no estén entre las ciudades preferidas de los multimillonarios. La última faceta en la que han destacado las localidades andaluzas es entre los destinos vacacionales para 'recuperar vitaminas'. En concreto, Sevilla y Málaga se sitúan en el top ten de ciudades más saludables del mundo.

Ha sido el portal británico especializado en alquileres vacacionales Holidu el que, tomando en cuenta diversas variables, como el número de horas anuales de luz solar, la cantidad de frutas cítricas consumidas en un año, la posición en el ranking mundial de felicidad, el consumo diario medio de lácteos y huevos, la calidad media del aire y la media de calorías diarias que se consumen mediante el azúcar, ha desglosado una amplia tabla con ciudades de todo el planeta a las que acudir en base a nuestra necesidades de salud para recuperar las diferentes vitaminas (C, D, B12...), para respirar aire puro, bajar nuestro niveles de azúcar o darnos un buen chute de serotonina.

Estocolmo y Faro, garantía de salud vacacional

Pues bien, aunque ninguna ciudad española aparece en los primeros puestos en cada uno de estos aspectos de forma individual, a la hora de otorgar una puntuación global Madrid figura en el cuarto puesto y Málaga y Sevilla sitúan como novena y décima ciudad más saludable del mundos, respectivamente.

Málaga y Sevilla se sitúan como novena y décima ciudad más saludable del mundo, respectivamente

De Málaga destaca su que es una ciudad conectada al mundo con bonitos pueblos alrededor y una proyección imparable; de la capital andaluza brillan con luz propia su gente, sus monumentos y su luz, aunque en ocasiones la temperatura sea excesiva incluso para adquirir grandes dosis de vitamina D para nuestro cuerpo.

Las ciudades más saludables del mundo son, según estas estadísticas, Estocolmo, en Suecia, y Faro, en Portugal. Helsinki, Reikjavik, Tel Aviv, Las Vegas y Lisboa completan este top ten de ciudades a las que deberíamos acudir si lo que estamos pensando en una especie de turismo saludable para volver a la rutina con las pilar cargas y repletos de ánimos renovados.