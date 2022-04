Serrano y sus socios solicitaron otra ayuda de 2,2 millones a la agencia IDEA tras recibir la del Ministerio

El ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y su ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López solicitaron a la agencia Idea una ayuda de 2.225.000 euros, después de haber recibido una subvención del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla (Huelva), según la documentación aportada a la causa en la que se investiga un presunto fraude de 2,5 millones de euros en los incentivos concedidos a la empresa Biowood Niebla. La agencia Idea, no concedió finalmente esta ayuda.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla solicitó en febrero pasado a la agencia Idea que informara si Serrano y sus ex socios recibieron ayudas por parte de esta agencia, además de las que recibieron del Ministerio de Industria. En concreto, el juez Juan Gutiérrez Casillas requirió información sobre si los tres investigados en esta causa "solicitaron y, en su caso, obtuvieron ayudas, subvenciones o préstamos de dicha entidad". En el caso de que se hubieran concedido ayudas, el instructor reclamaba que se remitan al juzgado "los expedientes donde se hubieran solicitado y, de serlo, obtenido".

La información aportada al sumario acredita que el 31 de agosto del año 2017 Francisco Serrano, en un documento firmado electrónicamente por él mismo, solicitó a la agencia Idea una subvención en régimen de concurrencia no competitiva destinada a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2017-2020.

En la solicitud se especificaba que el proyecto consistía en la creación de una planta de pellets Niebla, cuya actividad tenía previsto iniciarse el 1 de septiembre de 2017 y finalizar el 31 de diciembre de 2018, y en la misma se especificaba que en el proyecto se iban a realizar inversiones y gastos por importe de 4.994.460 euros, de los cuales la mayor proporción (3,4 millones) correspondía a la maquinaria.

La solicitud de esta ayuda se produjo con posterioridad a la realizada ante el Ministerio de Industria con fecha 24 de noviembre de 2016, es decir, ocho meses después de que recibieran el dinero. De hecho, en la solicitud se detallaba precisamente que se había realizado dicha petición, y entre la documentación que se incluía estaba la escritura de constitución de Bio Wood Niebla, en la que figuraba que la sociedad disponía de un capital social ficticio, consistente en la maquinaria que en realidad nunca se adquirió, ya que sólo contaban con unas facturas pro forma.

Desde marzo de 2017 conocía que no tenían la maquinaria

El propio Francisco Serrano aseguró en su declaración ante la Fiscalía que en marzo de 2017 tuvo conocimiento por parte de su socio Enrique Pelegrín de que "no había sido posible adquirir la maquinaria, lo cual suponía un revés importante en el proyecto", puesto que se le había asegurado que el mismo iba a estar concluido a finales de 2017. En ese mismo mes de marzo, aconsejado por su gestor, se acordó reducir el capital a las aportaciones iniciales por parte de los socios -aunque esa reducción no tuvo lugar hasta febrero de 2018-, y en esa época, justo antes del verano, comenzaron "diferencias importantes" con sus socios y se incrementaron los gastos de funcionamiento y de gestión.

A lo largo de la instrucción de la causa, la Fiscalía ha señalado respecto a las facturas pro forma que "obviamente se empleó por los investigados dichas manifestaciones sobre una maquinaria que no poseían, unidas a las facturas pro forma que aportaron al expediente del Ministerio de Industria para inducir a error al órgano concedente de la subvención".

Para la acusación pública, "los elementos del tipo del delito" que se investiga "constan acreditados desde el momento en que se objetiva que la maquinaria que se entregó en concepto de aportación no dineraria para la constitución de la sociedad no se encontraba a disposición de los investigados, por lo que el capital social de la mercantil se incrementó de forma ficticia y ello repercutió en el importe del crédito Reindus que recibieron, que podría hacer hasta el triple de dicho capital social". Para la Fiscalía también consta que el proyecto por el que se solicitó y concedió el crédito "no ha llegado a ejecutarse, empleándose el importe recibido para fines distintos de aquellos para los que fue concedido".

Así, la querella que la Fiscalía de Sevilla presentó contra Serrano y sus socios recogía que la dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa concedió a Bio Wood Niebla una ayuda de 2.489.000 euros, que fueron ingresados en diciembre de 2016 en una cuenta de Francisco Serrano, y desde ahí se hicieron dos transferencias, por importes de 1,4 millones y 651.000 euros a cuentas abiertas a nombre de Biowood Niebla en los meses de febrero y marzo de 2017, respectivamente, mientras que el resto del dinero, 438.000 euros fueron empleados en operaciones que no estaban relacionadas con la finalidad para el que fue concedido.

Cuando prestó declaración ante el juez, Francisco Serrano culpó a sus ex socios de la gestión de la ayuda de 2,5 millones ante el Ministerio de Industria y en este sentido aseguró que delegó "todo" en sus socios, añadiendo que se desvinculó de la empresa porque vio cosas que "no le gustaban".

Francisco Serrano responsabilizó a sus dos ex socios de lo ocurrido con el proyecto, aunque reconoció que en la tramitación administrativa de la subvención se utilizó su "firma digital", pero insistió en que no sabía nada de las cuestiones "mercantiles"porque únicamente se dedicaba a su trabajo en su despacho profesional como abogado. Todas esas gestiones, según dijo Serrano, las hicieron los otros dos socios.

En el caso de la ayuda solicitada a la agencia Idea figura su firma digital y aparece él mismo como solicitante, si bien el correo electrónico que se incluye en la solicitud es uno corporativo de Bio-wood de Enrique Pelegrín.