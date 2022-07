Serrano se querella contra Rubén Sánchez por revelación de secretos

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha anunciado en Twitter que el ex lider de Vox en Andalucía, Francisco Serrano se ha querellado contra él por revelación de secretos. Sánchez está citado el próximo 27 de septiembre ante el juez y recuerda que Serrano vio como el juzgado archivaba una querella anterior por calumnias. Según el secretario general de Facua, la intención es echarle de la causa que investiga al ex líder de Vox por fraude en subvenciones.

El pasado mes de mayo, el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, rechazó la querella por calumnias que el ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano presentó contra el secretario general de Facua Rubén Sánchez, al que exigía una indemnización de 30.000 euros por unos tuits que publicó en su cuenta personal relacionados con la investigación judicial abierta a Serrano por un presunto fraude de 2,5 millones de euros en la ayuda que recibió la empresa Biowood Niebla.

El magistrado sostenía entonces que en este caso "no consta el concurso del elemento objetivo del tipo" del delito de calumnias, ni la falsedad de la imputación, ni tampoco que lo imputado fuese un delito.

En junio, la Sección Séptima de la Audiencia rechazó el recurso presentado por la defensa de Francisco Serrano que pretendía expulsar del procedimiento a Rubén Sanchez y a la formación política Podemos, o que se le imponga una fianza para seguir personado en las actuaciones judiciales.

El ex jefe de Vox en Andalucía me ha puesto otra querella. Tras perder una por calumnias y una demanda de rectificación, ahora me acusa de revelación de secretos. Estoy citado el 27S. Aún cree que va amedrentarme y echarme de la causa que lo investiga por fraude en subvenciones. pic.twitter.com/fbZQ6VH6kh