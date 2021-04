Semana de Pasión... política menor ante la pandemia mayor

En mitad de esta pandemia que en España se mide en decenas de miles de muertos y en millones de parados, para la agenda política siempre parece haber cosas más apremiantes. También en Semana Santa, reinterpretando la Semana de Pasión con sus traiciones, muertes y resurrecciones. El PSOE andaluz anda en la guerra del susanismo, el PP en Sevilla deja heridas abiertas de pronóstico reservado, Cataluña sigue en su delirium tremens indepe, el Gobierno autobautizado como más progresista de la historia de España hace crisis mientras defiende la patada en la puerta...

Crisis de Gobierno

Después de sacar al ministro de Sanidad para estrellarlo con la realidad de Cataluña, Iglesias se saca a sí mismo para estrellarse con la realidad de Madrid. Corre el escalafón.

1.- Pedro Sánchez

"Somos el único Gobierno del mundo con cuatro mujeres vicepresidentas".

Este Gobierno es más de gestos que de gestión. Cuida todo lo simbólico, porque persigue antes el relato que el balance. Y sí, es una imagen poderosa para España tener cuatro vicepresidentas, pero ¿son necesarias cuatro vicepresidencias? ¿Y una veintena de carteras? Y ante todo, ¿cuál es el balance de ese Gobierno? Que haya más mujeres está muy bien, pero no si el balance es malo. Para que lo entiendan: ¿Ayuso es valiosa sólo por ser mujer? Irene Montero tiene el contador a cero; e Ione Belarra alcanza el ministerio después de un año sin más actividad que su cuenta de Twitter, desde la que ha atacado a sus compañer@s de gabinete. ¿Importa mucho que sea una mujer más en el Gobierno si es esa mujer?

2.- Pablo Iglesias

"Enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático, para que las instituciones defiendan sus intereses y no los intereses de la mayoría".

¡Qué sorpresa! ¡Existen las oligarquías! ¡Y ejercen presión! Para ser un académico de Políticas, este descubrimiento de las oligarquías enfatizado en su adiós resulta más bien ridículo, como las revelaciones adolescentes de la vida adulta. Pues claro que hay oligarquías, y ya están los gobiernos para evitar que su acción desequilibre el sistema. Lo cierto es que Iglesias es poco de gobernar y más de dar titulares. En todo caso, su denuncia de un sistema donde los gobernantes son marionetas en manos de oligarquías que mueven los hilos, sugiere algunas preguntas: ¿y Podemos va a seguir siendo cómplice de eso en el Gobierno? ¿Admite que se ha rendido?

El superávit andaluz

3.- Juan Bravo

"Cumplimos. No lo decimos nosotros, sino el Ministerio de Hacienda, que ratifica que Andalucía cerró 2020 con equilibrio presupuestario: +0,1%, el margen comprometido. Es lo que necesitamos: estabilidad y seguridad. Confianza. Andalucía Cumple".

4.- Susana Díaz

"Moreno Bonilla destina los 206 millones de superávit de 2020 a amortizar deuda de los bancos en vez de a las urgencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia".

Cada ideología tiene sus marcos mentales. A la derecha le sucede con la moral, caso de la eutanasia; a la izquierda, con la economía. El Gobierno andaluz de PP+Cs logra el objetivo del equilibrio presupuestario con algo de superávit. La izquierda se escandaliza y hablan de amortizar deuda como si se tratase de un pecado de lesa humanidad. No es que no entiendan la importancia de pagar deuda, entre otras cosas para financiarse mejor; es que no quieren que la ciudadanía entienda quién dejó esa deuda y la importancia de rebajarla. En Podemos, como la propia Susana Díaz, exclaman "habiendo personas pasando hambre en nuestra tierra se dedican a presumir de superávit". Qué cosas. Y el caso es que en la lista de comunidades con superávit, más allá del 0,1% andaluz, hasta el 0,5% de Canarias o el 1% de Asturias, están Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha... ¿Todas estas comunidades de izquierda tienen gobiernos insensibles que prefieren blablablá?

El PP andaluz y el atrezzo

5.- Teodoro García Egea

"Si no hay partido, no hay Gobierno, y ese es mi deseo para todos vosotros, que construyamos un partido desde la base".

6.- Loles López

"Y unidad no es uniformidad. Unidad es colaboración, poner en común los objetivos y trabajar todos juntos para conseguir ese objetivo, que es lo que siempre ha hecho el PP".

7.- Juanma Moreno

"Hemos dado un mal ejemplo. Los ciudadanos están preocupados por ser vacunados y porque haya reactivación económica y crecimiento. Eso es lo que les preocupa y no batallitas internas de ninguna formación política (...) Las estructuras territoriales no somos atrezzo".

Dice Loles López que el PP siempre ha hecho... Bueno, en este caso está claro qué es lo que ha hecho: el ridículo. El PP andaluz se ha dejado arrollar por una señora llamada Virginia Pérez. Después García Egea viene a sacar pecho –se le ve disfrutar sacando ese pecho de bodybuilding en el gimnasio por el que alguien lo ha bautizado Tarzán Egea– amenazando la autonomía de la organización andaluza al vincular que haya Gobierno a que haya partido. A ver, de momento en Andalucía hay Gobierno, por cierto con buena salud según las encuestas, de modo que ya es preocupante que la mayor amenaza le venga de su propio partido. Juanma Moreno proclama que las organizaciones territoriales no son atrezzo. Al decir eso, ha señalado algo demasiado obvio: son atrezzo, demasiado a menudo. Pero la miopía colonial de los dirigentes nacionales que pretenden pilotar las comunidades desde las oficinas capitalinas es un viejo mal incorregible.

Más atrezzo: Sandra García

8.- Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

"En la toma de posesión de Pedro Fernández Peñalver, nuevo delegado del Gobierno en #Andalucía, con la certeza de que conseguirá grandes objetivos e impulsará con éxito la acciones del Gobierno en nuestra tierra. Mi agradecimiento a Sandra García por su trabajo".

9.- Juan Espadas

"Bienvenido Pedro Fernández, delegado del Gobierno de España en Andalucía, con la máxima disposición a trabajar juntos en los importantes proyectos comunes que tenemos. Mi agradecimiento a Sandra García por su trabajo y colaboración en este tiempo".

Celis y Espadas o comparten argumentario (Factoría Iván Redondo) o comparten community manager. Sus tuits paralelos eran de laboratorio. No es raro. Todo en la operación para defenestrar a Sandra García es de laboratorio: un golpe táctico para declarar la guerra a Susana Díaz. El acto fue un teatro de una corografía fina fina, midiendo los encuentros, los escorzos para dejar a Susana Díaz en offside, los vestidos color rojo-aquí-estoy-yo para hacerse ver en la foto. El sucesor de Sandra García dijo que era un acto institucional, no de partido, sin la menor posibilidad de confundir a nadie: era un acto de partido. Tras rechazar Susana Díaz la última oferta de Ábalos, ya no habrá negociación alguna. Un día después Espadas comenzó su campaña Soy algo más que alcalde de Sevilla en la Semana Santa de Málaga. Díaz lleva semanas de ventaja, haciendo campaña sin descanso, y ya se asume que va a pelear las primarias tal como hizo Sánchez cuando aún creía en las primarias. De la guerra fría a las guerra de guerrillas en las agrupaciones.

Simón surfeando el drama

10.- Fernando Simón

"Y conseguimos que la Semana Santa no tenga un impacto grande la transmisión, podría ser que esa ola se convierta en una olita".

No existen las olitas de coronavirus, porque hay muertos, no muertitos. Demasiados. Y no sólo en Madrid, donde algunos medios creen que acaba el desastre, sino en Barcelona o en la Semana Santa de Andalucía, las semanas santas de Andalucía. Si el surfero Simón cree que puede deslizarse por esta cuarta ola sin más, es que será el mismo tipo de surfero que portavoz de la pandemia.