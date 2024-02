Sanz prioriza las plazas de policía a la limpieza en edificios municipales pese al "abandono de los colegios"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha priorizado la necesidad de sacar plazas de policía local frente a las plazas del servicio de limpieza en edificios municipales pese al "total abandono y dejadez de los colegios".

Así lo ha manifestado el alcalde en un audio remitido a los medios ante la pregunta de los periodistas a raíz del incidente con una rata en el CEIP Borbolla avanzada este jueves en el Diario de Sevilla, a lo que Sanz ha respondido que la concejala Silvia Pozo "ha hablado esta mañana a primera hora con la directora del colegio, quien ha asegurado que la información no recoge los hechos que ocurrieron, que no fue así".

No obstante, Sanz ha apuntado que el Zoosanitario ha ido de nuevo, "aunque ya había actuado hace poco en ese colegio y en esa zona, pero ha ido de nuevo y van a hacer un tratamiento". En este sentido, ha aclarado que "una cosa es la limpieza de los edificios municipales y otra cosa es el Zoosanitario, que es quien actúa contra plagas de ratas o cucarachas".

En cuanto al tema de la limpieza, el alcalde ha reconocido que "efectivamente tenemos un problema", y, a su vez, ha asegurado que cuando llegaron al Gobierno "nos encontramos en los colegios una situación de abandono que a mí la verdad me llama muchísimo la atención"."Yo me he llevado 15 años de alcalde en otro municipio y si yo hubiera tenido los colegios como están aquí en Sevilla, yo estaría ya, lo he dicho muchas veces, colgado en un árbol. Aquí nos hemos encontrado unos colegios totalmente abandonados y muy dejados, en mantenimiento y limpieza", ha apostillado.

Por último, Sanz ha asegurado que "vamos a conseguir evidentemente solucionar esa situación", pero "también digo, en este momento las plazas que hay que sacar desde el Ayuntamiento de Sevilla son plazas de policía local, que es lo que le hace falta fundamentalmente a la ciudad de Sevilla", ha incidido.