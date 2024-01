Sanz defiende el stand propio en Fitur porque "Sevilla nunca ha sido bien tratada en Diputación"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este martes el stand propio con el que contará la capital en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que se inaugura este miércoles 24 de enero, y las críticas del presidente de la Diputación, Javier Fernández, por no ir de la mano en esta ocasión en el hecho de que la ciudad "nunca ha sido bien tratada en el de la Diputación durante los últimos años. Lleva poco tiempo en el cargo y puede que no lo sepa".

Así lo ha expresado el regidor sevillano en declaraciones a los medios tras la presentación de la campaña 'Sevilla Passion for Summer', en Madrid, en el espacio Covarrubias The One, que pretende impulsar la llegada de visitantes a la capital en el periodo estival."No se trata de entrar en polémica. Es una reclamación histórica del sector turístico de la ciudad tener un stand propio en Fitur. ¿Por qué? Porque Sevilla tiene un discurso propio". No obstante, Sanz ha asegurado que "el complemento de la provincia o el de cualquier ciudad andaluza es un complemento perfecto", ha añadido Sanz.

El alcalde ha insistido de nuevo en la necesidad de una "agenda propia no compartida con ningún otro municipio de la provincia" y, por tanto, requiere "un espacio propio". "Y esa reclamación histórica del sector es la que hemos cumplido este año".

En cuanto a la ubicación de ese stand, que se encuentra fuera del pabellón 5 de Ifema, que ocupa al completo Andalucía, Sanz ha afirmado en ese sentido que no está muy mal situado, "como se ha dicho en algunos medios", sino que se halla "a un paso del stand de Andalucía y a otro paso del stand de Madrid. Creo que el sitio --entre los pabellones 7 y 9-- no es malo".'PASSION FOR SUMMER'

El alcalde de Sevilla se ha referido a la campaña municipal que tiene como objetivo impulsar el turismo en cualquier momento del año. "Sevilla siempre es buena época para venir a visitar. Todos sabemos que tiene el casco histórico más importante de Europa, es la capital de la música, una ciudad diversa, posee la segunda pinacoteca de España... Es la capital del río que nos hizo capital del mundo en el siglo XVI, capital empresarial, tecnológica, aeronáutica, todo eso lo sabemos"."¿Pero qué mejor época también para disfrutar de Sevilla que ese verano en el que, efectivamente, hay mucho calor, pero eso ya lo sabemos, pero en el que no hay aglomeraciones y se puede disfrutar mucho más de una mañana en el Alcázar, de un atardecer en el Guadalquivir...", ha esgrimido Sanz. "Sevilla es una ciudad única también en el mes de agosto".

Por otra parte, el alcalde ha afirmado en relación a la reunión con el presidente del Banco de Desarrollo Iberoamericano, Sergio Díaz-Granados, y la posibilidad de organizar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en el año 2026, que "ojalá pudiera Sevilla albergarla"."Sevilla tiene que aprovechar la conmemoración del 29 para liderar ese papel que tuvo en Iberoamérica, que hemos perdido. Lo he dicho antes, gracias a ese río que nos hizo ser capital del mundo porque era la puerta de entrada a América, la puerta de salida de Europa hacia América. Tenemos que aprovechar esa conmemoración del 29 para recuperar ese liderazgo en Iberoamérica y, evidentemente tenemos que empezar a trabajar ya porque nos queda mucho por hacer".