Sanz califica de "magnífico" el Pregón de Juan Miguel Vega: "Religioso, profundo, valiente y heterodoxo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado de "magnífico" el pregón de la Semana Santa que ha pronunciado este domingo el periodista y director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, en el Teatro de la Maestranza.

Cuestionado al respecto, a su término, el regidor hispalense ha señalado que "sus amigos sabíamos ya que iba a ser un magnífico Pregón, que iba a ser el que él se merece dar. Creo que ha sido un texto religioso, íntimo, profundo, valiente, popular, heterodoxo: creo que lo reúne todo"."Un Pregón que se ha acordado también de la Semana Santa de los barrios, que nos ha contado diversas anécdotas en las que todos nos hemos visto reflejados y con las que todos nos hemos emocionado. Creo que ha sido un magnífico Pregón, que es el magnífico comienzo de estos días que vienen de Semana Santa de Sevilla".

En cuanto a qué pasaje del texto le ha gustado más, Sanz ha afirmado que, si bien todos han sido "muy bonitos", destaca la referencia a su hermandad de La Candelaria o a 'La Canina'. "No recuerdo en ningún otro Pregón que se haya hecho alusión a ella. Ha sido un Pregón también que ha tenido su parte de sentido del humor, que me ha parecido importantísimo y me ha parecido magistral".