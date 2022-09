San Telmo no necesita un nuevo portavoz

Todavía hay quienes preguntan quién será el portavoz del Gobierno en Andalucía. Entras en la cafetería, buscas un hueco en la barra para tomarte el desayuno de pie, como toda la vida, cuando te obligan a sentarse (¡se sienten, coño!, gritó uno en el Congreso y ahora se oye en los bares de la pos-pandemia) y ya te están preguntando si Moreno tiene portavoz. Estamos todos en ascuas casi tanto como con la renovación del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. A mi admirada Pilar Llop, ministra de Justicia, hay que decirle que en el tabernerío andaluz también se habla del portavoz de San Telmo. Que no llega, que no tenemos, que si viene un profesional de Madrid, que si en cambio será otro que ya tiene despacho en el palacio. No se habla de otra cosa, ministra. Y yo creo que Moreno se puede ahorrar el sueldo de portavoz, lo que le vendrá muy bien ahora que dicen que se han multiplicado los altos cargos. ¿Para qué buscar fuera lo que ya tenemos dentro, presidente? El mejor portavoz del Gobierno de los 58 diputados es Sanz. Habría que decir como el celebre título de la crítica taurina al Niño de la Palma. Es de Jerez y se llama Antonio.

No debería buscar el presidente ningún druida, ningún gurú, ningún consultor, ningún vendedor de pócimas. Antonio tiene ya hecho el tono de voz del delegado del Gobierno en Andalucía que fue. Antonio pronuncia las frases la mar de bien, empujando el tono en los inicios y bajándolo suavemente en el final. Y así una frase tras otra en esa tarea que los asesores llaman de colocación de los mensajes. Y además dirige la mirada estupendamente de izquierda a derecha como un ventilador que no deja a nadie sin fresquito. Oigo a Antonio por la radio y ya me tranquilizo, porque me lo imagino con el chaleco fluorescente de los puestos de mando de los incendios forestales y a punto de hablar de fuegos estabilizados y perimetrados. No hay mejor portavoz que este consejero de Presidencia que ha subido y bajado en la noria de la política tantas veces que se ha debido hartar de biodramina.

Moreno debe dejar a Antonio y olvidarse de inventos, que ya hemos tenido suficientes en el lenguaje oficial:entre la economía azul esa, el desarollo educativo y la simplificación administrativa me tienen locos a los tíos de los rótulos de las Consejerías. Antonio de portavoz, con Tomás Burgos sentado en primera fila, lo seguiría haciendo estupendamente. Ayer tuvo hasta la altura de miras de estar en el Foro Joly con la ministra socialista de Defensa. Capaz de haber ido para fichar para el Gobierno andaluz al jefe de la Futer, teniente general José Rodríguez, que pronto se jubila... Es un reconocido experto en recursos humanos, ojo.