Salvar Doñana a golpe de batucada

Las calles de Sevilla han asistido este domingo a una multitudinaria manifestación para exigir la retirada "definitiva" de la proposición de ley impulsada por el PP y Vox en el Parlamento para regularizar los regadíos de la corona norte de Doñana.

Con la organización de la plataforma Salvemos Doñana, el acto reivindicativo comenzó en la Alameda de Hércules y terminó, ya con ambiente festivo, a las puertas del Parlamento de Andalucía. Según los miembros de la organización y fuentes policiales, este mañana han concentrado alrededor de 2.500 personas, un número superior al esperado. La Delegación del Gobierno ha estimado la participación en 2.000 personas. Y es que la legalización de los regadíos de la corona norte de Doñana se ha convertido en algo más que una china en el zapato del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La proclama principal que se ha escuchado por la calle Feria era "Doñana no se vende, Doñana se defiende", entre los tambores de la batucada Oshun, compuesta exclusivamente por mujeres, y que se ha dejado notar durante las dos horas que ha durado el acto reivindicativo, que ha acabado sobre las 13:30, con más de 30 grados y la lectura del manifiesto reivindicativo por parte del ex Defensor del Pueblo José Chamizo, al que hay que agradecer su brevedad: "Hace mucho calor". In extremos ha llegado a la lectura el cantante Kiko Veneno: "Somos naturaleza", ha expresado.

Aunque los tambores a veces apagaban las proclamas que salían de las gargantas de los manifestantes, en la concentración se han podido escuchar gritos como "Queremos Doñana y no una charca marrana" o "Bonilla, escucha, estamos en la lucha". Gritos que sorprendían a los transeúntes: "¿Qué piden?". "Agua, señora". "Ah, pues yo también".

Las organizaciones ecologistas que han llevado la voz cantante en la manifestación -Ecologistas en Acción, WWF en Doñana y SEO/BirdLife- coincidieron en calificar de "aberración" la propuesta del PP y Vox, que en este mes se ha encontrado también con el rechazo de la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno de España y la comunicada científica.

La voz ecologista

El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, ha reclamado al presidente de la Junta la "paralización inmediata" de la proposición, ya que " Doñana los que necesita es un plan de recuperación" de los recursos hídricos. Por ello, Romero ha pedido "el cierre de todos los pozos ilegales", además del apoyo a las "explotaciones familiares" y terminar con "los especuladores" del agua. Así puso de manifiesto la necesidad de que las administraciones lleguen a un acuerdo para "salvar Doñana".

En el mismo sentido se ha manifestado el representante de WWF en Doñana Felipe Fuentes, que ha destacado que "Doñana está seca", por lo que es urgente "eliminar los regadíos" ilegales y "reducir los legales". "Juanma Moreno se ha quedado solo por una cuestión electoral". Para Fuentes, que la proposición del PP siga adelante significa "la última puntilla en el ataúd". "Sería un suicidio hidrico", ha afirmado.

Carlos Dávila, de SEO/BirdLife, ha querido destacar que la decisión "unilateral" del presidente Juanma Moreno, "lleva a Doñana a la extinción". "Pero hay que tener en cuenta que sin agua en Doñana, no sólo se morirá el Parque, sino también se morirán los regadíos".