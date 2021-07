Salvador deja tras un mes la Alcaldía de Granada y se la acerca al PSOE

El alcalde de Granada, Luis Salvador, presentó su renuncia voluntaria ayer en el Ayuntamiento con el objetivo de "dotar de estabilidad a la ciudad", dada la situación de a la que se había visto avocada tras la marcha del gobierno del PP y de los ex concejales Ciudadanos, Manuel Olivares y Lucía Garrido. El ya ex regidor contaba con el apoyo de un sólo concejal, el cuarto componente del equipo inicial de Ciudadanos, y después de casi un mes en esa situación anuncó su marcha y dejó ver que el control del Consistorio pasará a la lista más votada. Esa candidatura, con los acuerdos que hay ahora mismo, es la que lidera Francisco Cuenca, ex alcalde socialista.

Las duras críticas al PP que lanzó Salvador no hacen presagiar un cambio de rumbo, aunque todo es posible hasta el próximo pleno de investidura. Tanto el grupo municipal popular, con los que había constituido una coalición de gobierno durante estos dos años, como dos de los ediles de Cs, renunciaron a sus tareas ejecutivas el pasado 8 de junio en un intento de presionar a Salvador para que dejara el sillón de la Alcaldía. El PP no ha dejado estos días de reivindicar el pacto de 2+2 años de gobierno que siempre ha defendido el antiguo líder popular Sebastián Pérez.

En su exposición de los hechos, Salvador reconoció que su apuesta era continuar con su coalición con el PP, a pesar de haberles culpado de haber creado esta situación y de haberles acusado de "chantaje". "Nuestra primera opción era decirle al PP que volviera a casa, ellos nos estaban chantajeando y midiendo muy bien como bloquear la institución bloqueando la Junta de Gobierno Local y negando volver a su responsabilidad para con Granada, con Manuel Olivares y Lucía Garrido como cómplices. Pero es que el alcalde ya tiene varios trienios por años de vida, ¿van a venir a chantajearnos a nosotros?".

"El alcalde no va a dimitir, si no que presenta su renuncia voluntaria para desbloquear esta situación. De esto se dará cuenta en un pleno extraordinario que tendrá lugar en el día de mañana [por hoy]. Dimitir dimiten los que roban, los que tienen que rendir cuentas", dijo Salvador. Tras esto, la hoja de ruta pasa por esa sesión plenaria para oficializar la renuncia, tras el cual, José Antonio Huertas, quedará como regidor en funciones hasta la celebración del pleno de investidura en un plazo máximo de 10 días, según ley. Tras esto, la intención de Luis Salvador no es la de permanecer en el gobierno, sino que piensa que "hay muchas maneras de trabajar por Granada" desde otra posición. Después de este terremoto comenzó una cascada de reacciones entre las que destacó la de Juan Marín, que anunció que Salvador y Huertas se votarán a si mismos en el citado pleno de investidura.

La viceportavoz del PSOE, Raquel Ruz, anunció que "estaban esperando este momento después de 21 días" y reclamó celeridad en la celebración del pleno de investidura y "lealtad" a todos los partidos políticos para que no se repita "el pacto de los trapos sucios", sino que gobierne la lista más votada con el candidato Paco Cuenca a la cabeza. "Nuestra finalidad es rescatar Granada, con vocación de servicio público y con valentía, como demostramos desde el año 2016, con Paco Cuenca a la cabeza", dijo la dirigente socialista.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Podemos-IU Granada, Antonio Cambril, anunció que sus tres ediles apoyarán "a la lista más votada" en el pleno de investidura, si bien previamente esta decisión tiene que pasar por el filtro de la asamblea Granada se Acerca

Porsu parte, el PP de Granada anunció en un comunicado que va a presentar candidato al pleno de investidura e instan a Ciudadanos a que cumpla su acuerdo con ellos para que se complete el 2+2, o que expliquen porqué se asocian con el PSOE, "a la murciana".