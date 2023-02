Salud recuerda a los sindicatos que la negociación de la atención primaria "sigue abierta"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha recordado a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que la negociación sobre el cambio del modelo en atención primaria sigue abierto y les insta a "sentarse a las mesas, elaborar documentos y aproximar opciones". Así lo ha señalado en Jaén en un encuentro con el presidente de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer), Lorenzo Rueda, para valorar los últimos datos de donaciones y trasplantes en la provincia y en el conjunto de Andalucía.

"Pido a los sindicatos, a CCOO, UGT y CSIF, que se sienten en las mesas a trabajar y que elaboren documentos. A eso se llama negociar", ha subrayado García, quien ha apuntado que, tras este proceso abierto, habrá un documento que servirá para cambiar el modelo de la sanidad "ahora y del futuro a medio y largo plazo".

En este sentido, ha recordado que este pasado jueves se celebró otra mesa técnica de primaria, donde la Consejería presentó un documento que "recogía muchas de las peticiones" de los sindicatos, pero, no obstante, la consejera ha señalado que este asunto ha dejado de ser sobre reivindicaciones sindicales y ahora se trata de una modificación del modelo de atención primaria, donde se incluye en el debate a sociedades científicas y a los profesionales.

"La modificación de ese modelo fue la petición inicial de los sindicatos. Una mesa de trabajo para hablar de atención primaria y en eso es en lo que estamos", ha insistido, para añadir que el 31 de enero celebraron una mesa con el Consejo Andaluz de Enfermería y el Consejo Andaluz de Médicos, colectivos que van a elaborar su propia propuesta, y, además, en febrero la Escuela Andaluz de Salud Pública va a organizar mesas para que los profesionales también aborden este asunto. De esta manera, García ha advertido de que "no es ya 'los sindicatos' sino que es un trabajo de todos" y, cuando acabe este proceso, "podremos decir si estamos de acuerdo o no", pero estando en "vías de desarrollo del documento no podemos decirlo".

Mientras tanto los tres sindicados, CCOO, UGT y CSIF, volverán a convocar concentraciones en todas las provincias andaluzas, ya que tras la mesa técnica celebrada este jueves, han señalado que no aceptan la propuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "inadecuada e insuficiente".