Salud organiza mesas provinciales para analizar "el modelo de Atención Primaria"

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha destacado que a la Mesa Sectorial técnica sobre atención primaria celebrada el pasado jueves y la reunión que tendrá lugar esta martes con sociedades científicas y colegios profesionales, van a sumar a todos los profesionales de los centros de salud a través del trabajo de la Escuela Andaluza de Salud Pública que "organizará mesas en todas las provincias" para recabar su opinión sobre "el modelo que necesitamos".

Así lo ha indicado la consejera en Sevilla durante la inauguración de la ampliación del Centro de Salud de Pino Montano, en las que ha reiterado que tanto la Consejería como el Gobierno andaluz se han puesto la meta de al transformar el sistema sanitario público, y especialmente la atención primaria, y "dentro de la misma queremos contar con todos". Por eso, continúa, "se celebró la primera Mesa Sectorial técnica, con otra el próximo 9 de febrero, el 31 de enero hay reunión con las sociedades científicas y colegios profesionales, y vamos a sumar a todos los profesionales a través del trabajo de la Escuela Andaluza de Salud Pública que organizará mesas en todas las provincias para que los profesionales de los centros de salud de Andalucía puedan opinar del modelo que existe y del modelo que necesitamos para atender la sanidad y la salud del siglo XXI".

Ha destacado que en atención primaria en Andalucía "la demora es de 3,06 días, en Sevilla está en 3,01, al tiempo que asegura que "trabajamos para seguir avanzando en mejorar que los profesionales puedan tener el tiempo suficiente y necesario para atender a los pacientes".

En este sentido, y cuestionada sobre las protestas que a partir de este martes llevarán a cabo CCOO, CSIF y UGT por la mejora en la atención primara, ha recordado que "el mayor problema" en la sanidad pública en general "es el déficit de profesionales". "No me canso de decirlo, los médicos y los sindicatos lo saben, no podemos cubrir los profesionales que se jubilan, se dan de baja o tienen vacaciones", ha manifestado, para añadir que "afortunadamente contamos con los profesionales y su voluntariedad para trabajar por las tardes e ir supliendo los déficit que tiene el sistema".

Al respecto, ha incidido que Andalucía "ha hecho sus deberes" y somos la comunidad que "más plazas MIR está ofertando, el 21% de todas a nivel nacional, 483 más que en 2018, un 33,53% más". "El Ministerio de Sanidad tiene sus deberes por hacer, aumentar el número de plazas y modificar o flexibilizar los criterios para poder acreditar más unidades docentes", pero "no hace caso" y "nosotros no podemos hacer más".