Salud iniciará a final de año el pilotaje para el cribado de cáncer de cérvix

Andalucía comenzará a final de año el pilotaje del cribado de cérvix con el objetivo de que quede implantado en 2024 para todas las mujeres de 25 a 65 años. Así lo ha detallado la consejera de Salud, Catalina García, quien ha explicado que esta medida, incluida en la Estrategia en Cáncer de Andalucía como uno de sus "objetivos fundamentales", se suma al reto de alcanzar un porcentaje de niñas mayores de 12 años vacunadas del VPH (virus del papiloma humano) del 90%, considerando la consejera "que es una muy buena noticia en nuestra lucha incansable contra el cáncer".

La titular de Salud y Consumo ha destacado que el Gobierno de Andalucía ha quintuplicado la inversión destinada al diagnóstico y tratamiento del cáncer en los últimos cinco años en el transcurso de unas conferencias en Córdoba en las que ha estado acompañada entre otras autoridades por los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, así como por el viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán.

También, según ha resaltado, ha triplicado el gasto farmacéutico y en suministros asociados a la lucha contra esta enfermedad, además de incrementar en casi un 30% el número de profesionales que trabaja en las unidades de Oncología.

García ha abundado en el incremento de la cartera de cribados poblaciones frente al cáncer, a la que ahora se une el cribado de cérvix, porque, según ha defendido, "la prevención y el diagnóstico precoz son dos de las mejores armas para luchar contra esta patología".

Así, el cribado de cáncer de mama ha ampliado su invitación de la horquilla de 50 a 69 años hasta llegar, de momento, a la población entre los 47 y los 71 años, aunque "nuestro compromiso es llegar al rango 40-75". Actualmente, cerca del 75% de las mujeres aceptan la invitación para la prueba del cribado.

Sin embargo, según ha lamentado la consejera, la respuesta al cribado del cáncer de colon todavía es baja, aunque va aumentando (en 2021 aceptaron la invitación 411.000 andaluces, el pasado año lo hicieron 862.000), pese a que el cáncer de colon se puede curar en el 90% de los casos si se detecta en estados iniciales o en forma de lesiones premalignas. Por este motivo, ha animado a todos los andaluces mayores de 55 años a participar en este cribado: "Si llega la invitación a sus casas, acéptenla".

Prevención

García ha centrado su participación en este ciclo de conferencias en la prevención y la promoción de la salud, que, junto a la atención a la cronicidad y la investigación, son "los pilares del nuevo modelo sanitario, porque la prevención no sólo es más efectiva que la curación, sino que también nos ahorra dolor para el individuo que sufre la enfermedad y para todo su entorno", añadiendo que, junto a la detección precoz que permiten los cribados, "la vacunación, sin duda, es una de las formas más efectivas de prevenir enfermedades infecciosas".

Así, ha detallado que Andalucía cuenta con uno de los calendarios vacunales más avanzados del territorio nacional, que "nos sitúa como referente en las políticas activas de prevención". De hecho, ha afirmadoque "hoy invertimos más de 104 millones de euros en vacunas, lo que significa un 146% más de lo que se destinaba en 2018 (42,2 millones)".

La titular de Salud y Consumo ha destacado la ampliación de la vacunación del herpes zóster a todos los grupos de riesgos; la sustitución de la vacuna del neumococo de 13 serotipos por la del neumococo 20-valente, además de ampliar su administración para adultos de 60 a 72 años, y la vacunación frente al virus del papiloma humano en varones que cumplen 12 años en este 2023.

También se ha referido a la vacuna del meningococo B para lactantes, incluida en el calendario vacunal de 2021, o la vacuna antigripal para menores entre seis meses y cinco años, que se inició durante la pasada campaña; la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial, que produce enfermedades como la bronquiolitis o neumonía, a menores de seis meses, que comenzará el próximo lunes, y la vacunación frente a la gripe y el Covid para mayores, enfermos crónicos, personal sanitario y menores de cinco años, cuya campaña este año comenzará el 16 de octubre.

La consejera ha defendido que "la prevención también implica educación en salud" y, por eso, ha apostado por "ir de la mano" de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para que "interioricemos desde pequeños que adoptar un estilo de vida saludable, en un entorno saludable e igualitario, que incluya una alimentación equilibrada y ejercicio regular, evitando prácticas nocivas, como el tabaco o el consumo de alcohol, puede reducir significativamente la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardiacas".

Además, Catalina García ha señalado como "reto" que los adolescentes conozcan las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la manera de prevenirlas, además de "qué es la salud psicoafectiva para poder prevenir la violencia de género". No en vano, las ITS han aumentado en el primer semestre del año un 82% respecto al mismo periodo de 2022. "No nos podemos permitirnos la licencia de que nuestros jóvenes le pierdan el respeto a enfermedades tan graves y estigmatizadoras como es el VIH", ha sentenciado.

Petición de más médicos

Por otra parte, García, que ha vuelto a pedir un Pacto por la Sanidad a nivel nacional y hacerlo "sin política, solo con el bienestar de los ciudadanos como objetivo", ha insistido en la escasez de médicos, "un desafío que requiere de una acción coordinada a nivel nacional".

"Una de las soluciones --ha explicado-- pasa por la convocatoria por parte del Ministerio de Sanidad de más plazas MIR y por la flexibilización o modificación de los criterios de acreditación de las unidades docentes", por lo que "nos han sorprendido las declaraciones del ministro de Sanidad esta misma semana negando más plazas MIR. No entendemos el empeño del Gobierno en negar esta realidad".

Agresiones a sanitarios

Finalmente, la titular de Salud y Consumo se ha referido también al aumento de las agresiones al personal sanitario, cifrado en un 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ante esta situación, que ha generado una "alarma generalizada" y que afecta también a los profesionales de la Educación y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Consejería ha impulsado una serie de acciones para frenar estas agresiones, que "no tienen justificación", pero "sí posibles causas, como el estrés y la ansiedad, pero también la polarización política o la desinformación y las redes sociales, donde a menudo se difunde información errónea".