"Salimos a ganar a Susana Díaz"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se va a volcar en Andalucía en los próximos meses. E Inés Arrimadas. Mucho más allá de lo que sus cargos le implican. Uno es barcelonés de madre malagueña; la otra es jerezana. "Vamos a salir a ganar a Susana Díaz", ha subrayado Rivera este miércoles en una sesión del Foro del Grupo Joly celebrado en Sevilla. "Andalucía es la única comunidad donde el Gobierno no ha cambiado, 37 años de un mismo partido es suficiente, cuando no demasiado", ha apuntado, para rematar: "Ya está bien del victimismo del PSOE y de la señora Díaz".

Piensa con cálculos judiciales

Rivera y Ciudadanos son sostenes parlamentarios del PSOE en Andalucía. Si fuese por ellos, la legislatura andaluza se terminaría cuando corresponde, que es en marzo de 2019, pero Rivera cree que Susana Díaz cambiará el calendario porque está haciendo "cálculos judiciales", a cuenta del juicio de los ERE. Su opinión es que la presidenta tratará de evitar que la campaña electoral se acerque a la zona de riesgo de coincidir con la sentencia del caso, así que ha puesto a su partido a trabajar para las elecciones. Ése es el motivo, según ha reconocido, por el que Ciudadanos haya adelantado las primarias en la comunidad, para tener preparado el grueso de las listas electorales para la semana próxima. Juan Marín, a quien Rivera ha elogiado en este foro patrocinado por la Fundación Unicaja, es el único candidato de peso que se presenta a estas elecciones internas. Será el candidato.

Albert Rivera no se arrepiente del acuerdo de investidura que alcanzó con Susana Díaz, al entender que ha conseguido el 70% de los compromisos; entre éstos, la rebaja del tramo autonómico del IRPF, la bonificación del impuesto de sucesiones y las dimisiones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán como diputado y senador. La diferencia con el PP es evidente, en su opinión.

"¿Alguien ha conseguido más con nueve parlamentarios?"

"Nosotros podíamos habernos quedado fuera de todo, pero ni se habría dado estabilidad ni se habría logrado ningún cambio", apuntó. Pero dicho esto, entiende que ese acuerdo se debió también a un momento original de su partido en Andalucía. "Mal no nos ha ido porque no hay sondeo que no nos dé entre 23 y 25 escaños, y partimos de nuevo. ¿Alguien ha hecho más con nueve parlamentarios?", se ha preguntado Rivera. "Ciudadanos tenía dos opciones, quedarse pataleando o entender que Andalucía necesitaba estabilidad y habilitar reformas y cambios". "No pedimos consejerías o controlar la televisión pública, pedimos cambios como bajar impuestos, más apoyo a autónomos, investigar la corrupción y que dimitieran los imputados", ha abundado.

Conjurar el populismo

Lo que el líder de los naranjas ha defendido este miércoles es que el cambio que propone Ciudadanos será "tranquilo, de consenso, no en contra de nadie", aunque sostiene que su posible entrada en el Gobierno servirá para conjurar el riesgo de los populismos en Andalucía. Es decir, que servirá para evitar que el PSOE pacte con Podemos en el sur, donde está muy influido por la corriente Anticapitalistas. "Pactaremos -indicó- con los moderados, nosotros no vamos a aliarnos con Podemos como Pedro Sánchez ha hecho con Pablo, con Torra y con Rufián". "¿Susana Díaz va a hacer lo mismo que Sánchez? Que nos explique cuál es su plan", ha indicado.

"Si hay sentencia condenatoria de los ERE, tendrá que haber responsabilidades políticas"

Su opinión es que Susana Díaz debe agotar la legislatura y aprobar varias reformas que pactó con Ciudadanos y aún no han llegado al Parlamento, como la supresión de los aforamientos en la Cámara y la limitación de mandatos de los presidentes. Ahora bien, ha subrayado que la sentencia de los ERE supondrá un hito en éste o en futuros acuerdos. "Juan Marín lo ha explicado, pero también lo repito, si hay una sentencia condenatoria en el caso de los ERE, el PSOE tendrá que asumir sus responsabilidades políticas", ha insistido. La alianza parlamentaria de Ciudadanos con Susana Díaz ya supusieron las dimisiones de Chaves y de Grñán, pero Rivera entiende que las responsabilidades políticas podrían ser mayores en función de la sentencia. En cualquier caso, el juicio no finalizará hasta diciembre, por lo que el falló no llegaría hasta finales de 2019.

Ciudadanos ha sido el único partido que no ha apoyado el acuerdo sobre financiación autonómica logrado por el PSOE en el Parlamento andaluz. Para Rivera, llegar "a un acuerdo consigo mismo es muy fácil", pero su partido debe defender lo mismo en Andalucía que en Valencia y en Cataluña. Él cree que la estrategia que Susana Díaz ha aplicado es la del victimismo y la confrontación con el Gobierno de Madrid, aunque la llegada de Pedro Sánchez y el nombramiento de su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, como ministra, se le ha vuelto en contra: "El futuro – ha señalado- de Andalucía pasa por un cambio, no por el turnismo y el ‘y tú más’. Andalucía tiene que volar alto. Hay que dejar el victimismo del PSOE para llegar al liderazgo de Ciudadanos con un gobierno de consenso y de reformas".

Atrincherado en Moncloa

Albert Rivera se ha mostrado muy crítico con los primeros días de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, porque en su opinión ha comenzado muy pronto a realizar concesiones a los independentistas y a renegar de la regeneración en las instituciones. Ejemplos de esto último ha sido el acuerdo con Podemos para el consejo de administración de RTVE, el nombramiento de la fiscal general del Estado y la colocación al frente del CIS de un miembro de su Ejecutiva.

"La diversidad de España no se puede confundir con los privilegios, y eso es lo que ha comenzado a hacer , dar concesiones a los nacionalistas, que es lo que se viene haciendo desde hace 40 años, ese no es el camino", ha sostenido sobre los últimos acuerdos de Sánchez con Quim Torra y el lehendakari Urkullu. "Sánchez ya no puede decir que no quiere ser presidente a cualquier precio ni que no va a pactar con los independentistas, porque lo está haciendo", ha insistido. A la pregunta de si sabe cuándo convocará Sánchez las generales, la respuesta fue meridiana: "Se va a atrincherar en la Moncloa".