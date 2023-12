Salado afirma que la pasarela del Tajo aportará más espectacularidad y singularidad a Ronda

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que el proyecto de la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo será un nuevo elemento que aportará más espectacularidad y singularidad a la ciudad de Ronda.

El Ayuntamiento rondeño ha redactado esta actuación, que consiste en la instalación de una pasarela de unos 500 metros de longitud en el fondo del Tajo, a unos tres metros de altura sobre el cauce del río Guadalevín. Se trata de un proyecto cifrado en torno a los 1,6 millones de euros.

Salado ha visitado este miércoles, junto a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, las actuaciones que se están llevando a cabo en la primera fase del camino, con la adecuación y mejora de los senderos de bajada hasta la base del Puente Nuevo.

Y ha reafirmado el compromiso de la institución provincial para financiar, a través de una subvención, el 50 por ciento de las obras de la segunda fase del Tajo, indicando que la nueva pasarela supondrá realzar aún más este espectacular paraje y varias zonas de la localidad, convirtiéndose en un nuevo e importante foco de atracción turística."La Diputación -ha añadido- apuesta por los proyectos e iniciativas que presentan los ayuntamientos que contribuyen a dinamizar y desarrollar los municipios, como ocurre en este caso, ya que se trata de un espacio natural de gran valor, visitado por decenas de miles de turistas al año, que captará la atención de muchas más personas".

El Ayuntamiento de Ronda aprobó en pleno a finales de noviembre el proyecto de la pasarela, y ya lo ha presentado para su supervisión por parte de los técnicos de la institución provincial. Una vez que el proyecto tenga luz verde, se aprobará la subvención al Consistorio para la ejecución de las obras.

La nueva pasarela irá desde la base del Puente Nuevo hasta la ermita de San Miguel, junto a los baños árabes. Tendrá una anchura de 1,20 metros y se hará con materiales integrados en la naturaleza, que no dejen una huella destacada si tuvieran que ser retirados.

Francisco Salado ha recordado que la Diputación de Málaga comprometió hace varios años alrededor de 300.000 euros para este proyecto, aunque finalmente no se pudo poner en marcha ya que la Junta de Andalucía no dio el visto bueno a la actuación."Ahora, no solo mantenemos nuestro compromiso de entonces, sino que lo ampliamos, porque es un proyecto de gran trascendencia", ha apuntado.

SÍMBOLO DE LA CIUDAD

Por su parte, María de la Paz Fernández ha resaltado la importancia de la inversión de la Diputación de Málaga en los municipios de la provincia para acometer proyectos muy emblemáticos, como en el caso de Ronda, en el Tajo, "que es un símbolo de la ciudad en el mundo entero".

Además, la regidora ha indicado que será un proyecto muy ambicioso en el cuidado del entorno natural que ayudará a transformar la ciudad.

Actualmente, se ultima la ejecución de la primera fase del Camino del Desfiladero del Tajo, que incluye la adecuación de los senderos existentes hasta la base del Puente Nuevo, pavimentándolos y dotándolos de las necesarias medidas de seguridad; la creación de varios miradores y la construcción de un centro de interpretación del espacio rehabilitando la conocida como 'Casa Manolillo', de la que se conserva parte de su estructura original.