El SUP avisa de deficiencias en los vestuarios de la unidad de Caballería de Cortijo de Cuarto

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Sevilla ha denunciado este lunes las "deficiencias" que sufren los vestuarios de la unidad de Caballería de Cortijo de Cuarto "No es la primera vez que esta organización denuncia la actual situación en la que se encuentran los vestuarios que conforman parte de las instalaciones policiales Cortijo de Cuarto, pues ya en el año 2015 se presentó un informe con las deficiencias, llegando incluso a denunciarlo a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, haciendo la misma oídos sordos a las reivindicaciones planteadas", señala el sindicato, destacando que el número de integrantes de la Unidad Especial de Caballería supera los 80, "disponiendo sólo de dos duchas para el aseo personal, con azulejos desprendidos y riesgo de desplome, así como bastidores de puertas rotos o astillados"."En los lugares donde se producen goteras se soluciona con la disposición de cubos, sin que en ningún momento se reparen las filtraciones. No son menos las deficiencias que también sufren los compañeros y compañeras en la Unidad de Intervención Policial (UIP), donde del mismo modo sufren las consecuencias de la falta de mantenimiento y dejadez", indica el SUP llamando a "cumplir con la normativa dispuesta en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para así salvaguardar la seguridad e higiene en el trabajo de todos los funcionarios".