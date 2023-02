EL SUP exige a la Junta de Andalucía que pague las dietas atrasadas a los policías autonómicos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció este martes la "situación que vienen padeciendo y sufriendo" los agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, la llamada Policía Autonómica. La organización recuerda que depende orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de la Junta, que es la que ha de hacer frente al abono de las diferentes indemnizaciones a los agentes que se susciten por motivos del desempeño de las funciones propias del trabajo policial.

"Desde hace bastante tiempo se vienen observando disfunciones e irregularidades en el procedimiento de pago a la que debe hacer frente el departamento de Gestión Económica de la Junta de Andalucía con respecto a los funcionarios policiales, disfunciones éstas basadas principalmente en la demora y dilación para llevarlas a efecto en tiempo y forma, provocando con ello un malestar evidente y palpable entre los mismos", asegura el SUP en una nota de prensa.

Por parte de esta organización sindical se han elevado escritos en el que se plasman las circunstancias que dan lugar a la presente denuncia, tanto a la jefatura de la Unidad como a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, "de la cual no hemos sido merecedores de su atención y por tanto de una respuesta al respecto".

"Hemos solicitado en dos ocasiones recientemente una reunión con el responsable de la Secretaría General de Interior, no obteniendo respuesta alguna a nuestra solicitud, mientras se siguen produciendo casos entre los compañeros que lo único que creemos que merecen es que se les abone lo que les pueda corresponder por el desempeño de su trabajo, pero no al cabo de largos meses, sino en tiempo y forma al igual que cuando ellos se disponen a cumplir con sus obligaciones profesionales, lo cual no da lugar a demora alguna", añade el sindicato.

Actualmente aún existen casos de algunos policías que de forma forzosa fueron obligados a trabajar en el Plan Romero 2022 (en el mes de junio del año pasado) en unas "condiciones lamentables, fuera de sus domicilios y lejos de sus familias, adelantando el dinero de sus bolsillos, y todavía no han sido merecedoresdel abono de esas dietas por razón del servicio, transcurridos 8 meses, algo cuanto menos injusto y que denota una falta de seriedad y de respeto hacia estos trabajadores de la seguridad pública".

"No nos parece de recibo, siendo lo preocupante que parece ser, que a nadie le interese lo más mínimo desde los órganos administrativos de la Junta de Andalucía para cuanto menos intentar subsanar estas situaciones", incide el SUP. El sindicato recuerda que lleva bastante tiempo haciendo alusión a este problema y que "el procedimiento de gestión económica es a todas luces ineficiente e ineficaz".

Prueba de ello, asegura el SUP, "es que a día de hoy se siguen produciendo retrasos considerables en el abono del complemento trimestral del que son acreedores, así como de los conceptos correspondientes por la realización y participación en cursos de formación de los funcionarios policiales".