Los hospitales andaluces dispondrán en los próximos meses de 68 nuevos equipos de tomografía axial computarizada (TAC). El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) ha levantado la suspensión cautelar de la compra de los dispositivos de diagnóstico después de desestimar el recurso de una empresa tecnológica (Althea Healthcare) planteado contra el anuncio y el pliego de las cláusulas de la adjudicación.

De los 68 escáner, 57 servirán para renovar el parque tecnológico de los centros sanitarios y 11 son de nueva adquisición. La licitación de los citados equipos de TAC costará a las arcas andaluzas 41,8 millones de euros, poco más de lo que dedica la Junta anualmente a la bonificación de las matrículas universitarias.

La Consejería de Salud y Familias señaló a este periódico que dicho montante será abonado a lo largo de los presupuestos de ocho ejercicios, que es el periodo previsto para la "ejecución del contrato". En las cuentas de 2019 se asumirá "muy poco", añadieron desde la Junta, ya que los seis meses en los que "ha estado suspendido el contrato" retrasarán su "ejecución", para cuya formalización restan aún diversos trámites administrativos.

La Consejería, que aplaudió la decisión del Tarcja pese a que había asegurado su continuidad en cualquier caso, indica que "reactivará" de inmediato el procedimiento administrativo, de modo que los equipos de TAC estén en los centros sanitarios "lo antes posible".

Desestimación de todas las alegaciones

La resolución del tribunal administrativo, frente a la que cabe recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía durante un periodo de dos meses, desestima una a una las alegaciones planteadas por la empresa Althea contra el procedimiento de licitación que provocaron su suspensión cautelar.

Los alegatos se centraban en que los pliegos de la licitación impedían la presentación electrónica de las ofertas, en que "la división en lotes del objeto del contrato no estaba motivada adecuadamente", que "la solvencia técnica o profesional exigida era desproporcionada", en que "determinados criterios de adjudicación evaluables" no estaban "vinculados al objeto del contrato y que "el criterio de adjudicación relativo a la oferta económica" era incompatible "con los parámetros objetivos para considerar una oferta incursa".

Disminución de la obsolescencia y de la huella de energía

Los centros hospitalarios de Andalucía disponen en la actualidad de aproximadamente 100 equipamientos de TAC. Los informes de la patronal de estos dispositivos de diagnóstico por imagen apuntan a la obsolescencia del parque tecnológico de los centros andaluces, un factor que el anterior Gobierno pretendió revertir con la compra de estos 68 nuevos TAC, de los que cuales 57 serán para reposición. La principal ventaja de esta renovación se centra en la reducción de la "huella de energía" que se acumula en los tejidos y órganos de las personas expuestas a repetidas pruebas mediante radiaciones.

Esta política responde a recomendaciones de la Unión Europea que en Andalucía se tradujo en un proyecto iniciado en 2017 y que la actual Consejería de Salud y Familias ha hecho suyo. En los próximos meses, cuando el SAS acabe por culminar la compra de los TAC, los centros andaluces conseguirán una renovación del 75% de su parque tecnológico.

Necesidad de especialistas para 11 equipos

Desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) celebran que, mediante esta compra, se revierta la obsolescencia de los aparatos de diagnóstico de los centros sanitarios andaluces. No obstante, los representantes de los galenos critican que la llegada de 11 nuevos equipamientos requiere la ampliación del número los médicos para su manejo. "No tiene sentido el aumento de equipos TAC si no hay a la vez un aumento de la plantilla", apuntó el presidente del SMA, Rafael Carrasco.