Rueda (Vox) pide recursos "para frenar el narcotráfico": "Este Gobierno manda a nuestros agentes a la muerte"

La diputada nacional de Vox por Málaga, Patricia Rueda, junto con Antonio Marín, portavoz de Vox en el municipio malagueño de Manilva, ha incidido en "la necesidad de protección de la costa malagueña frente a las mafias del narcotráfico que campan a sus anchas ante la indefensión de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la falta de recursos humanos y materiales".

Así, ha anunciado la presentación de una iniciativa por parte del grupo parlamentario Vox en el Congreso en la que se exige al Gobierno "provea de los recursos necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger adecuadamente a los ciudadanos de Málaga y frenar de manera urgente el avance de estos delincuentes".

Rueda ha aludido a la presencia, en estos días, de "once narcolanchas en la playa de Sabinillas", en Manilva, y ha hecho referencia a las palabras de Antonio Marín, al señalar que "Manilva se está convirtiendo en el centro de operaciones del narcotráfico"."La costa andaluza está siendo la entrada de droga", ha advertido, al tiempo que ha añadido que "frente a ello tenemos un Gobierno que por acción y por omisión es responsable. Es responsable de esto, como es responsable, lamentablemente, del reciente fallecimiento de nuestros agentes en Barbate". "No es de justicia que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no tengan recursos, no tengan medios", ha apostillado.

En un comunicado, la diputada de Vox ha explicado que en Málaga, "Salvamento Marítimo de la Guardia Civil, sólo cuenta con 40 agentes, dos lanchas y una de ellas tiene más de 20 años" y "todo eso para cubrir 175 kilómetros", lo que ha calificado de una situación "vergonzosa". "Están mandando a nuestros agentes a la muerte", ha agregado."Dicen que no hay dinero, pero sí que hay dinero para ministerios que sueltan a violadores, sí que hay dinero en la Administración General del Estado, 2.500 millones de euros, para la Agenda 2030 que no hemos votado, y sí que hay dinero para chiringuitos, para sindicatos, y eso no es de justicia", ha dicho Rueda.

Además, ha agregado que "estamos trabajando para exigir más medios humanos y materiales para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y ha exigido "responsabilidades, porque de hecho hemos registrado una iniciativa preguntando a este gobierno qué va a hacer para que baje esta delincuencia, para que Manilva no sea el centro del narcotráfico".

Desde Vox, ha señalado la diputada nacional, "seguiremos exigiendo también el endurecimiento de las penas. Porque nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen respeto, merecen dignidad se merecen recursos y porque no queremos lamentar más muertes"."Este triste ejemplo de Manilva, en cuanto a esta delincuencia, criminalidad y falta de recursos para nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se repite, lamentablemente, en muchas ciudades españolas", ha asegurado.

Por último, Rueda ha incidido en que "no sólo seguiremos trabajando desde todas las instituciones para promover la seguridad de nuestras familias, facilitando el trabajo a quienes nos protegen con más medios materiales y humanos sino que, llegado este punto, exigimos la reprobación del ministro de Interior, así como la dimisión en bloque de este Gobierno que desprotege a los españoles de bien. Y por eso seguiremos trabajando en la defensa de España", ha concluido.