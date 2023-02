Rojas Marcos reta a Escuredo a un debate tras compararle con Judas

La guerra por el 28-F, Día de Andalucía que conmemora el referéndum de autonomía de 1980, sigue. Y a pocos días de la celebración parece que ha estallado una pugna por construir un nuevo relato, impulsado por el PP y el andalucismo del presidente Juanma Moreno. El ex presidente de la Junta Rafael Escuredo, impulsor de aquella consulta, ha comparado a Alejandro Rojas Marcos, ex líder del Partido Andalucista (PA), con Judas. Sostiene, por tanto, la acusación de traición que hizo hace más de 40 años.

Ante esto, Rojas Marcos le ha respondido a través de este diario: "Señor Escuredo, la Andalucía que le ha querido no se merece que baje al barro con insultos por una discrepancia política; le invito a que acepte un debate conmigo, eso sí se lo merece Andalucía". Ha añadido que este debate sí se seguiría con mucha atención en Andalucía, más allá del cruce de acusaciones.

La polémica petición de Rojas Marcos a Juanma Moreno para que el presidente de la Junta rehaga la historia oficial del 28 de febrero de 1980 ha tenido también teniendo su eco en el Parlamento andaluz. La socialista Ángeles Férriz ha recordado que "el pueblo andaluz ya se manifestó en las urnas sobre el 28-F; en las elecciones posteriores, el PSOE obtuvo 66 escaños". En aquellos comicios, en los que se enfrentaron, entre otros, el socialista Rafael Escuredo y el andalucista Luis Uruñuela, el PA sólo sacó tres parlamentarios.

La tesis de Rojas Marcos, respaldada en parte por el PP, es que el PSOE se apropió del proceso que llevó al autogobierno andaluz. El ex dirigente criticó el día anterior que en el Museo de la Autonomía sólo hubiese una foto de Blas Infante por cuatro de Escuredo. El ex presidente le respondió por medio de un twitter, aunque sin citarlo: "Judas se vendió por unas monedas de plata. Desde entonces la vergüenza por los siglos le acompaña".

Escuredo ha declinado realizar otras declaraciones sobre lo sucedido. El líder andalucista había criticado que tanto Escuredo como Manuel Clavero, ex ministro de UCD, tuvieran más relevancia que Blas Infante para el PSOE o para el PP. Rojas Marcos aseguró que el Museo de la Autonomía es "la catedral del PSOE", "el cuerpo del delito".

La tesis de Rojas Marcos es que su partido, el PA, pactó con el presidente Adolfo Suárez utilizar el artículo 144 de la Constitución para llegar al 151, el que se votó en el referéndum del 28 de febrero de 1980. El argumento utilizado siempre por los socialistas es que ese pacto no llevaba a una autonomía plena, lo que finalmente sí se logró por un acuerdo posterior entre Suárez y el líder de la oposición, Felipe González. Cuando el entonces ministro del Interior, Martín Villa, anunció aquel acuerdo con los andalucistas, miles de pintadas aparecieron por Andalucía en las que se acusaba la traición de Rojas Marcos.

Ángeles Férriz ha lamentado que, "para Juanma Moreno, el 28-F es carnaval". Ha calificado el andalucismo del presidente de "andalucismo de hojalata", y se ha referido a la letra cantada este año en el Carnaval de Cádiz por la comparsa Los trampucheros: "Como te prometieron, Juanma Moreno lo haría, y están desmontando Andalucía".

También Vox también se ha referido a la polémica, para criticar, la fusión de intereses entre Rojas Marcos y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Antes de que Alejandro Rojas Marcos lo formalizara, el grupo parlamentario de Vox también había pedido cambiar el nombre de Canal Sur, de la Radio y Televisión de Andalucía, por la de Andalucía TV. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha recordado que su grupo lo solicitó en la pasada legislatura. Los motivos, sin embargo, son otros: según Rojas Marcos, Canal Sur es una claudicación, porque "a la televisión vasca no se le hubiera ocurrido llamarse tele norte ni a la catalana, tele noreste".

Rojas Marcos sostiene que el nombre es "horroroso", y pidió a Juanma Moreno que lo cambiase, así como la estructura del Museo de la Autonomía. Otras cadenas autonómicas, como la catalana y la valenciana, tampoco llevan el nombre de la comunidad en la marca de su televisión. Hace tres años, Vox solicitó un cambio de nombre para la andaluza. La conclusión de un estudio es que la marca Canal Sur estaba asentada y reconocida, por lo que un cambio hubiese supuesto un perjuicio económico y de audiencias.

Aquella propuesta de cambio de nombre de Canal Sur estaba relacionada con la intención de PP, Ciudadanos y Vox de sustituir la huella socialista en muchas instituciones. Ejemplo de ello fue el cambio del logo de toda la Junta de Andalucía.

Vox ha confirmado que, como en otras ocasiones, no participará en la gala de entrega de las medallas de Andalucía, que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el martes próximo. Gavira ha explicado que no es por oposición a los galardonados, sino por la propia concepción de la autonomía y del acto. "Soy muy fan de Lola Flores, lo es toda mi familia, pero esto no tiene nada que ver", ha dicho, en relación a la concesión del título de Hija Predilecta de Andalucía a la artista jerezana.