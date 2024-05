Rodríguez (PP) urge a Fernández a dar explicaciones sobre supuestas conexiones de su entorno con el caso Koldo

El presidente provincial del PP en Granada, Francis Rodríguez, ha pedido este jueves al delegado del Gobierno en Andalucía, el socialista Pedro Fernández, que salga "a dar la cara y a dar explicaciones" cuanto antes sobre el que fuera su mano derecha y su supuesta relación con el caso Koldo.

En Guadix, donde Rodríguez, como presidente de la Diputación de Granada, ha presidido un Pleno de la corporación provincial, el dirigente 'popular' ha respondido a los periodistas después de que el PP anunciara este pasado miércoles que va a solicitar la comparecencia del delegado del Gobierno en Andalucía en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ante el "goteo incesante de titulares que salpican al que fuera su mano derecha"."Lo que me da mucha pena es que no salga nadie a dar la cara", ha indicado Rodríguez, que ha mantenido que, "cuando alguien sabe que no ha hecho nada malo" y "tiene paz interior, lo primero que tiene que hacer es salir a dar explicaciones a los vecinos y a dar la cara ante la ciudadanía de la provincia de Granada" y en este caso en el ámbito nacional.

Fernández, según ha enumerado el presidente del PP de Granada, ha de "dar explicaciones de quién es Toño, qué hace Toño, qué vínculos tiene Toño con él, qué vínculos tiene Toño con Koldo" y "qué vínculos tiene la mujer de Koldo con las empresas que están ubicadas en Baza" supuestamente relacionadas con el caso.