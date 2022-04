Rocío Ruiz, consejera de Igualdad: "No temo a Vox, es Vox quien me teme"

El día que Juanma Moreno fue elegido presidente de la Junta, una llamada del PSOE a organizaciones feministas y contra la violencia de género rodeó el Parlamento andaluz. Se temían lo peor. "Hoy no hay nadie en las calles", ha sostenido la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, en el Foro Joly. Si Ciudadanos tiene muchas dificultades para seguir en el próximo Gobierno andaluz, debido a sus escasas opciones electorales, Ruiz menos, pues ha sido la opositora a Juan Marín durante estos tres años, lo que no significa que el presidente Juanma Moreno no le tenga en estima.

Rocío Ruiz, que es la más progresista del Gobierno andaluz, ha quedado un tanto mimetizada en el Ejecutivo de Moreno, porque su Gobierno ha parecido más de Ciudadanos que del PP, o más de Ciudadanos que del PP madrileño. "No le tengo miedo a Vox, son ellos quienes me temen", ha alardeado Ruiz, quien nunca ha dejado de hablar de violencia de género. El debate con Vox en ese asunto es más que semántico, le cambian el nombre por violencia intrafamiliar porque no aceptan que, en las parejas, son los hombres quienes asesinan y maltratan a la mujer.

Un dato que ha aportado Roció Ruiz: en Andalucía haya 140.000 mujeres o con protección o tratadas por violencia de género. Si se suspendieran estas políticas, muchas de ellas engrosarían la triste cifra del medio centenar de ellas que son asesinadas cada año por sus parejas.

A Rocío Ruiz, como a muchos consejeros, pero en especial a ella y al de Salud, Jesús Aguirre, la pandemia les ha condicionado toda la legislatura. No obstante, ha habido avances que nadie le niega. La lista de dependientes en espera en la comunidad era en 2018 de 75.000 personas; ahora, es de la mitad. Muy alto aún, pero ha ido a la baja. Quizás el buen éxito de la consejera tenga que ver con sus relaciones con las asociaciones y el llamado tercer sector.

Esa sería su baza para que Juanma Moreno, si logra formar Gobierno de nuevo, cuente con ella. O con Rocío Blanco, la consejera de empleo. Pero Moreno, que no es adivino, no sabe aún con quién tendrá que arreglarse tras las elecciones de junio. Incluso si gobierna en solitario, el PP apretará a Moreno para que su Gobierno sea monocolor. Sin independientes. Veremos.