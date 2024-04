Rocío Díaz critica que el Gobierno de Sánchez "lo que hace es marginar" a la comunidad en infraestructuras

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo que hace es marginar" en materia de infraestructuras a Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, que no se va a "conformar con las migajas" como ha agregado que parece que es la intención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

A preguntas de los periodistas en Granada, la titular andaluza de Fomento ha incidido en que el Gobierno central no "escucha" y "no se reúne" con el Ejecutivo andaluz, y "que no invierte y no tiene interés en invertir en ferrocarril" ni en otras infraestructuras pendientes, "y sí" lo hace en otras comunidades autónomas."Andalucía no se va a quedar con las migajas como así parece que pretende el ministro Óscar Puente", ha aseverado Díaz, quien ha avanzado que la Junta va "a seguir insistiendo que Andalucía se merece igual que el resto de comunidades autónomas".

Es la comunidad autónoma más poblada de España y los andaluces, en ese contexto, merecen "tener" esa consideración, y ser atendidos y escuchados por el Gobierno central, ha concluido la consejera de Fomento.

El pasado viernes, Díaz ya advirtió de que Puente se dedique a su parecer a "dar bandazos y zanjar reclamaciones históricas de Andalucía sin una mínima comunicación con el territorio", y le ha vuelto a reclamar un "diálogo sereno" sobre infraestructuras pendientes.