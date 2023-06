Rocío Blanco culpa de la falta de personal en hostelería a un "desfase" entre las necesidades del sector y las expectativas de los trabajadores

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, considera que la falta de personal que el sector de la hostelería se debe a que existe "un desfase entre las necesidades" que tienen los hosteleros y el tejido empresarial y "las expectativas de los trabajadores", al tiempo que ha defendido que la formación es una política "esencial" para solventar esta carencia.

Blanco ha explicado, a preguntas de los periodistas en Cádiz, que este "desfase" es lo que se llama "holgura laboral" y que "ahora mismo" el sector de la hostelería cuenta con "86.000 personas demandantes de empleo, 25.000 de ellas en la provincia de Cádiz y, sin embargo, los empresarios del sector demandan perfiles de mano de obra". En ese sentido, la titular de Empleo ha señalado que de lo que se trata es que de que "todos tengan lo que buscan" como "una oferta de empleo adecuada, con salarios dignos y una jornada que no exceda de la normalizada, con descanso entre el final de una jornada y el inicio de otra" y que a su vez "los trabajadores tengan la conciencia de que están en un sector puntero".

Para la consejera, la hostelería es "el 20% del PIB de nuestra comunidad autónoma", por eso, ha insistido en que "esa diferencia" que existe entre la oferta y la demanda "pueda ir mejorando poco a poco".

"La formación es una política esencial y creemos que un sector formado y muy cualificado va a mejorar ostensiblemente esa inserción laboral", ha señalado la consejera, quien ha recordado que su Gobierno ha puesto en marcha distintos programas formativos dirigidos a este sector. "Hemos formado desde el 2019 a 3.500 personas en hostelería", ha asegurado. No obstante, ha advertido que la formación y la intermediación "no son fines en sí mismos" sino que son "medios para conseguir el objetivo que es al final encarrilar laboralmente a las personas desempleadas".

La administración tiene que "formar y orientar"

Asimismo, Blanco ha señalado que la obligación de la administración es formar y orientar a los desempleados para insertarlos laboralmente para que la presentación por desempleo no sea una finalidad en sí misma. Así se ha manifestado después de que en una entrevista planteara una posible sanción a los desempleados que rechacen trabajo: "Lo que he trasladado es que hay que hacer una reflexión serena sobre lo que está pasando, que la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo no sea un fin en sí mismo, sino que trabajemos desde los servicios públicos de empleo autonómicos para insertarlos laboralmente", ha añadido.

"Lo que sí dije es que desde el punto de vista estatal existe normativa ad hoc que determina que en el caso de que se rechace una oferta de empleo adecuada se establecerían unas sanciones como infracción grave, pero eso es competencia del Ministerio de Trabajo y está en su potestad ejercerla o no", ha recordado la consejera, que ha incidido en que "en ningún caso se va contra los desempleados ni contra los perceptores de desempleo, sino que lo que se trata es de trabajar con ellos para ver si alguna persona que es parado de larga duración qué circunstancias le rodean para que no se pueda incorporar".

En este sentido, Blanco ha afirmado que se viene trabajando desde el Servicio Andaluz de Empleo en eso, con "un modelo de gestión integral cuya finalidad es esa, mejorar la empleabilidad y sobre todo trabajar con las personas jóvenes que no han tenido nunca un empleo, personas paradas de larga duración o personas que pertenecen a colectivos vulnerables". "Es nuestra obligación como responsables públicos propiciar eso", ha concluido. Europa Press