Ricky Rubio, Scariolo y Nixi for Children presentan el proyecto de ayuda a pacientes pediátricos oncológicos

Es una iniciativa de realidad virtual para que los niños disminuyan el miedo y ansiedad a la hora de someterse al procedimiento

El Hospital Materno Infantil de Málaga, perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga, ha recibido la visita del jugador de baloncesto Ricky Rubio, quien junto al seleccionador de baloncesto Sergio Scariolo, y la directora de alianzas estratégicas de Nixi for Children, Claudia Gustem, han presentado el proyecto de realidad virtual para pacientes de oncología pediátrica 'I am ready'.

Junto a los promotores de esta iniciativa han estado presentes también en la rueda de prensa el delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista; el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega; la oncóloga infantil Laura García y la supervisora de enfermería de la planta de oncología infantil Yolanda Rando.

Los kits 'I am ready' utilizan la realidad virtual para dar a conocer a los pacientes pediátricos oncológicos y sus familias, previo al día del tratamiento, en qué consiste el ingreso en las cámaras de aislamiento, lo que ayuda a enfrentarse a ello con menor ansiedad.

Esta experiencia inmersiva de cámaras de aislamiento, que ya está en funcionamiento desde hace un par de semanas, está pensada para que los pacientes se preparen desde casa, de manera autónoma y amigable al tratamiento al que se deberán enfrentar.

Esta nueva cápsula ha sido desarrollada en el propio hospital malagueño y en colaboración con la Fundación Cesare Scariolo, presidida por el reconocido seleccionador nacional de baloncesto. La prestigiosa fundación Josep Carreras ha revisado la creación del guión de esta nueva experiencia de Realidad Virtual.

El presidente y fundador de la Fundación Cesare Scariolo ha destacado que "el objetivo es que los niños que se encuentran en esta situación puedan seguir siendo eso, niños".

Por su parte, Ricky Rubio ha afirmado que, "tan importante como el tratamiento y la recuperación es la preparación y, por eso, este nuevo proyecto es un éxito. Creo que es un proyecto que está hecho con el corazón, usando la tecnología para ayudar a no tener miedo en una situación complicada".

El delegado de Salud ha incidido en la importancia de humanizar los centros sanitarios. "Es necesario que los hospitales ofrezcan una atención completa, un lugar acogedor donde los pacientes no se sientan números sino personas, y esto es todavía más importante cuando hablamos de pacientes infantiles", ha afirmado, "y esto hace que estas iniciativas sean doblemente valiosas".

Por su parte, el director gerente del Hospital Regional Universitario ha agradecido la ayuda de la Fundación César Scariolo para transmitir ilusión y mejorar el ingreso hospitalario de nuestros pequeños, y ha destacado que "esta actividad, como todas las que realizamos en el Hospital, con asociaciones, pacientes y profesionales, se enmarcan dentro del Plan de Humanización de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía".'I AM READY''I Am Ready' se encuentra en proceso de validación clínica. Hasta la fecha ha demostrado una reducción del 44% en los niveles de ansiedad. Además, en el grupo de pacientes entre tres y seis años, se ha logrado eliminar la necesidad de sedación en radioterapia.

Hasta la fecha, 'I Am Ready' ya ha llegado a más de 1.000 familias y cuenta con la preparación de niños para radioterapia, protonterapia y cámaras de aislamiento. El NixiKit incluye un dispositivo de realidad virtual para conocer el hospital con diferentes vídeos lúdico-informativos, junto con un librito de actividades, el peluche de Nixi y un certificado de valentía.

El proyecto 'I am Ready' ha llegado a 19 hospitales en España y se ha expandido con éxito a Chile y Estados Unidos. Nixi for Children nace en 2019 con la misión de acercar información médica y de salud a los niños y niñas. Tras validar su tecnología en un una investigación clínica con 'I am Ready' esperan ampliar sus líneas de trabajo para llegar a más pacientes y a sus familias.