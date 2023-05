Ribera reitera que no valen las "enmiendas" si el plan de Doñana vulnera la legalidad

La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, reiteró que no se puede "salvar" con enmiendas un plan que vulnera la legalidad europea, en alusión a la proposición para regularizar los regadíos de Doñana, al tiempo que llamó a la Junta de Andalucía a regresar "a la cordura".

"En un plan inviable. Las enmiendas no sirven. O sólo sirve una enmienda a la totalidad", afirmó la vicepresidenta tercera del Gobierno español y titular de Transición Ecológica, en un aparte del Diálogo de Petersberg del Clima, que se celebra en Berlín.

Para la ministra, el único camino es "hablar de soluciones, no de enmiendas a su cosa ilegal", prosiguió, en alusión al propósito apuntado desde el gobierno andaluz de presentar por propia iniciativa modificaciones a su plan.

Ribera insistió en el respaldo expreso de la Comisión Europea a la posición del Gobierno español y el "potencial riesgo adicional" sobre esa gran reserva ecológica que, a su parecer, tendría la ampliación de los regadíos que propone la Junta.

"Yo hubiera querido que este problema no se hubiera suscitado nunca. O que, una vez materializado, que el Gobierno andaluz vuelva a la cordura", señaló la ministra, para enfatizar que, por parte del Gobierno español, hay una "clara voluntad de diálogo" en la búsqueda de soluciones, siempre que sean "viables".

"Llevar el plan al Parlamento sin diálogo no es compatible con reclamar diálogo. Invocar a la preocupación de la gente no es compatible con ofrecer falsas soluciones que no llevan a ningún sitio", insistió, en relación al plan de regadíos de la Junta.

Ribera aseguró que, por parte de su Gobierno, se está a la espera de ese diálogo. Pero aventuró que un "movimiento" en ese sentido por parte del gobierno andaluz no se producirá antes de la cita electoral del próximo 28 de mayo.

"Ya cuento con que al señor Juanma Moreno y al señor Alberto Núñez-Feijóo les costará mucho reconocer que esto no lleva a ninguna parte antes de las elecciones municipales y autonómicas", aseveró, en alusión al presidente andaluz y al líder del PP.