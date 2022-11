Ribera califica de "barbaridad" que se presente de nuevo ampliación de los regadíos de Doñana

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de "barbaridad" que se haya vuelto a presentar la proposición no de ley sobre la ordenación de las zonas de regadío de la corona forestal de Doñana, porque "va en contra de todo el proceso complicado ante las instituciones europeas" y "no tiene sentido beberse el agua hoy pensando que con eso, haciendo populismo, se resuelve nada".

Ribera ha reconocido que se llevó "un disgusto grande cuando por sorpresa encontramos una proposición" que "no solamente desconocíamos, sino que era manifiestamente contraria a lo que ha sido un proceso muy complicado, muy delicado y con grandes implicaciones jurídicas, económicas y financieras ante las instituciones europeas y el resto de organismos internacionales que prestan atención a lo que ocurre en Doñana". "Eso afortunadamente decayó, sí que uno de los grupos ha vuelto a presentar esta proposición, y me parece una barbaridad, porque creo que todos queremos un Doñana vivo no un Doñana muerto. No tiene sentido beberse el agua hoy pensando que con eso, haciendo populismo, se resuelve nada porque no es así", ha aseverado la ministra.

Al respecto, Ribera ha señalado que mantuvo una primera conversación con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "en marzo del años pasado" y fue "un poco más complicada", sin embargo "coincidimos en Egipto hace apenas 15 días" y "me dijo que Doñana para él era muy importante y que podíamos contar para trabajar juntos". "Hoy presentamos esta propuesta a debate público y confío que en breve la Junta también haga pública sus iniciativas de cómo podemos colaborar todos en la mejora la preservación y la restauración de Doñana".