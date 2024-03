Responsables de PP y JM+ analizan en Sevilla su acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital

Representantes del PP de Jaén y andaluz se han reunido este martes con responsables de Jaén Merece Más (JM+) para analizar la situación del acuerdo de gobierno que alcanzaron en el Ayuntamiento de la capital tras las elecciones municipales de 2023.

El encuentro, que se produce ante las conversaciones que JM+ mantiene con el PSOE de cara a una posible moción de censura para cambiar la Alcaldía, ha tenido lugar en Sevilla, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares', que han evitado entrar en detalles sobre su contenido.

El alcalde, Agustín González (PP), ha estado este martes en la capital hispalense, donde, en el plano institucional, había convocado una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, confirmó la semana pasada que desde su formación se está"hablando" con JM+ para "cuando haga falta, continuar con nuestro proyecto en la ciudad de Jaén". "El Partido Socialista está preparado para, en cualquier momento, continuar un proyecto que iniciamos la legislatura pasada, con Julio Millán al frente del Ayuntamiento", dijo Reyes sobre las negociaciones con JM+ encaminadas a recuperar la Alcaldía vía moción de censura.

Jaén Merece Más, con sus tres concejales, fue determinante en la formación del nuevo equipo de gobierno tras los comicios municipales de 2023. Ganó el PSOE, aunque empatado a once ediles con el PP. Los 27 miembros de la Corporación jiennense se completan con los dos representantes que obtuvo Vox.

Finalmente, el partido de ámbito provincial optó por dar la Alcaldía a los 'populares' y entrar con ellos en el gobierno en virtud del que denominaron 'Acuerdo por Jaén', firmado ante notario con un centenar de medidas.

En estos nueve meses, no obstante, se han producido momentos de "tensión", como Jaén Merece Más señaló, por ejemplo, al conocer los presupuestos de la Junta en Jaén para 2024.

Las diferencias también se han observado en algunas actuaciones, como la ejecución de las obras de la plaza de San Bartolomé, o el acceso al futuro centro de salud Alameda, para el que JM+ defiende uno alternativo al planteado por un vial del parque del mismo nombre.

Con respecto a los contactos con PSOE, Jaén Merece Más asegura que "siempre habla y negocia proyectos para la provincia de Jaén --quita de deuda, trenes, autopistas eléctricas, infraestructuras hidráulicas, atracción de empresas...-- para tener las mismas oportunidades que los demás españoles", según ha expuesto en su perfil de Facebook."Jaén Merece Más habla con el actual Gobierno todo eso ¿y somos raros por buscar exclusivamente infraestructuras y desarrollo para Jaén y tratar de lo municipal y provincial? Si los partidos de otras ciudades y provincias hablan con el Gobierno ¿entonces sí son buenos ellos y personas que luchan por su tierra?", se pregunta.

Además, se dirige "a quienes tanto dicen que les parece mal que Jaén Merece Más se dirija al Gobierno de Sánchez" si "les parece mal también que el presidente Juanma Moreno, del PP, se esté sentando en despachos de ese mismo Gobierno para pedir financiación para Andalucía o el acuerdo de Doñana"."Dicen algunos políticos de Jaén que el hecho de que Jaén Merece Más se siente a hablar con gobiernos para procurar inversiones para Jaén es mercadear. Y lo dicen como si ellos no se hubieran sentado antes. Para nosotros es luchar por lo justo y lo que corresponde y se debe a Jaén", defiende JM+, para el que "el mercadeo lo hacen quienes se conforman con poco con tal de ser sumisos a sus siglas y no rechistar al jefe, no se vaya a molestar".