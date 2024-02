Refuerzan el dispositivo policial en el recorrido del bus afectado por los apedreamientos en Norte

La Junta Local de Seguridad de Granada ha abordado este lunes el dispositivo con efectivos de los Cuerpos de Policía Nacional y Local que permitió a final de la semana pasada comenzar a recuperar la normalidad en el paso de los autobuses urbanos por un área de la zona norte afectada por el lanzamiento de piedras y objetos por un grupo de jóvenes, ya restablecida.

El dispositivo se mantendrá durante toda esta semana. El restablecimiento del itinerario original del autobús se produjo este pasado domingo por la tarde-noche, después de que el sábado hubiera una reunión municipal de urgencia sobre este asunto, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa tras la Junta Local de Seguridad.

Con la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha contado con la asistencia del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y del delegado del Ejecutivo andaluz en la provincia, Antonio Granados, entre otras autoridades y mandos policiales, según han detallado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

En un audio remitido a los medios tras la reunión, la alcaldesa ha especificado que las instituciones han acordado "seguir colaborando" en torno a este asunto, aprobando "un dispositivo extraordinario para esta semana", con un horario que va a comenzar a las 16,00 horas, "puesto que se está adelantando también el lanzamiento de piedras y objetos".

Los agentes, ha detallado Carazo, realizarán barridos, y podrán practicar identificaciones en las inmediaciones del recorrido que se ve afectado. En paralelo, las instituciones van a seguir trabajando con las asociaciones de vecinos, en tanto los supuestos implicados en estos hechos son menores.

Así, se trata de actuar desde un punto de vista social y educativo para que "actos como estos no vuelvan a producirse", ha señalado la regidora granadina, para quien "lo primero, desde luego, es garantizar la seguridad de los trabajadores de Alsa", empresa concesionaria del servicio del autobús urbano en Granada, y de los usuarios, así como "no interrumpir ese servicio"."Es lo que ha primado siempre, buscando alternativas en recorridos diferentes para no restar este servicio al distrito Norte, pero, sobre todo", hay que "garantizar la seguridad y de ahí que la Policía Nacional tenga que ayudar a cooperar" con la Local en el marco de sus competencias, ha concluido.

También el subdelegado del Gobierno en Granada ha valorado esta reunión de la Junta Local de Seguridad para tratar "un asunto específico" como es "el lanzamiento de piedras por parte de menores a los autobuses en el distrito".

En este contexto, "hemos constatado la colaboración, la coordinación perfecta que ha existido desde el primer momento entre la Policía Nacional" y la Local en torno a este asunto, en tanto el cuerpo de seguridad dependiente del Gobierno "está siempre para apoyar" al municipal "en todo aquello que necesite".

Así las cosas "desde la semana pasada se han montado operativos que se van a mantener también durante toda esta semana", ha destacado Montilla, quien ha vuelto a hacer "una llamada" a una relación "institucional" normalizada para que "se deje trabajar a ambas policías al margen de cualquier injerencia política".

ITINERARIOS AFECTADOS EN LA NOCHE

El Ayuntamiento anunció este pasado viernes que trabajaba en la normalización del bus en la zona norte, algunas de cuyas líneas no habían entrado a partir de las 19,00 horas en los días previos en un área del barrio afectada por estos actos vandálicos, una vez que la Policía Nacional procedió a los refuerzos que había solicitado anteriormente el consistorio, y para cuyo análisis la alcaldesa convocó la Junta Local de Seguridad de este lunes.

En la reunión de urgencia que tenía lugar el pasado sábado participaron la concejal de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana y Sostenibilidad de Granada, Ana Agudo, el director de Transportes Alsa, Valeriano Díaz, y el presidente del comité de empresa de Rober, José Manuel Roldán, entre otros, junto con la Policía Local de Granada.

Al término de la reunión dicho comité mostró su disposición a reanudar el itinerario habitual al día siguiente, lo que ha sido muy agradecido por el Ayuntamiento, según han detallado desde el consistorio en la nota enviada a los medios tras la Junta de Seguridad Local de este lunes.

COLABORACIÓN EN OTROS ASUNTOS

Según ha informado también el Ayuntamiento de Granada, desde la Subdelegación se han mostrado dispuestos en la Junta Local de Seguridad a que la Policía Nacional preste su apoyo frente a botellones, venta callejera ilegal y otras situaciones de vandalismo.

Por su parte, la regidora ha planteado la necesidad de que se cree un protocolo específico de acción conjunta entre la Policía Nacional y Local, tanto a corto plazo, con un plan de choque frente a estos ataques al transporte en Norte, como a largo plazo para el apoyo frente a otras posibles situaciones de vandalismo que se puedan producir en la ciudad. Asimismo, Carazo ha agradecido la sensibilidad hacia las demandas municipales demostrada durante la Junta Local de Seguridad.