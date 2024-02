Rechazan una moción del PSOE para reprobar a vicepresidente de Aragón (Vox) por las declaraciones sobre MENAS

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos en contra del PP y VOX, una moción del PSOE que ha apoyado ZeC, en la que se pedía reprobar al vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, sobre unas declaraciones en las que pedía repatriar a unos de Menores Inmigrantes No Acompañados (MENA) que no eran tales, tras comprobar por el Instituto de Medicina Legal que eran mayores de edad.

El concejal del PSOE, Francisco José Galán, ha opinado que utilizar a los menores es bastante "abyecto" y ha pedido no victimizar a quien "tiene derecho a migrar". "Han venido a meter la corrupción moral en la infancia y se lo hará pagar la ciudadanía", ha vaticinado al dirigirse a los concejales de VOX

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha cuestionado si "VOX persigue tener más notoriedad con estas declaraciones". Ha aclarado que migrar "no es ir de vacaciones, sino buscar seguridad, un lugar más esperanzador".

Ha aludido a los derechos del niño para mejorar la protección de la infancia migrante, defendiendo el interés superior del menor, reforzando la colaboración de operaciones de búsqueda y salvamento y manteniendo a los niños con educación y salud, mejorando su perspectivas en los países de origen con la cooperación que está en "muerte asistida por el PP y VOX".

Ha propuesto una enmienda adicional en la que se insta a recuperar los presupuestos de cooperación al desarrollo hasta alcanzar el 0,7%, suscrito en 2019 por todos los grupos municipales.

El concejal de VOX, Armando Martínez, ha avanzado el voto en contra porque en el texto de la moción no se precisa qué declaraciones son las que hizo Nolasco y en las que ha recordado que "solicitó que se cumpla la ley"."Si vienen haciéndose pasar por menores y luego los forenses determinan que es falso y no lo son se tiene que proceder a su inmediata expulsión y, si les escandaliza, no debería ser así porque vienen de forma irregular, mintiendo falseando documentación"."¿Qué hay que hacer?", se ha preguntado "¿darles una paga?, pues no. A su país", ha zanjado para añadir que "es lo que dicen las leyes y la web del ministerio del Interior sobre repatriación".

La concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, ha dicho que los inmigrantes están acogidos por ley y acuden a comedores sociales por unos convenios que tiene el Ayuntamiento con entidades sociales, "mientras que el ministerio del Interior los suelta y a los tres meses se olvida sin planificación, ni coordinación, ni financiación".

MOVILIDAD

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, ha rechazado una moción del PSOE a la que se ha sumado una enmienda de ZeC en la que se pedía que el Gobierno municipal implemente, en todas aquellas futuras ordenanzas o normativas que tengan que ver con la movilidad --movilidad sostenible, Zona de Bajas Emisiones, estacionamiento regulado, plan de seguridad vial, entre otros--, disposiciones y preceptos que promuevan el cuidado al medio ambiente, a la protección de la salud de la ciudadanía haciéndolos compatibles con un transporte público de más calidad y eficacia.

La enmienda de ZeC que se ha sumado recogía que la normativa de movilidad tenga un proceso participativo de la ciudadanía y entidades sociales. La iniciativa ha decaído con el rechazo del PP --que había propuesto una enmienda que el PSOE no ha aceptado-- y de VOX.