QuédateEnAndalucía, un proyecto para promover el turismo interno este verano

La campaña #QuédateEnAndalucía promueve fortalecer las riquezas andaluzas, desde las ciudades y monumentos turísticos hasta la gastronomía y productos de la tierra. La propuesta pretende dar visibilidad a las empresas de la autonomía para que se recompongan tras el cese de actividad debido al Covid-19.

Una vez dentro de la primera fase de la desescalada, todo apunta a que el proceso será largo y lento. El turismo interior va a verse beneficiado ya que quedan prácticamente descartadas las escapadas internacionales este verano. La buena contención del virus en Andalucía ha hecho que el turismo entre provincias andaluzas sea uno de los mejores planes para las vacaciones.

En este contexto surge #QuédateEnAndalucía. “La iniciativa busca dar visibilidad a los comercios y productos andaluces, ahora más que nunca tenemos que estar unidos”, afirma Javier Churruca, empresario y creador del proyecto.

El actual grupo de Facebook, que recibe a diario aproximadamente 5.000 nuevos miembros, también ha recibido a grandes artistas andaluces, como Paco Candela que ha participado junto a Churruca en un directo. Además, prevé la participación de artistas como Falete, Manuel Carrasco y Manu Sánchez, entre otros.

La rápida acogida entre los andaluces ha abierto horizontes en el proyecto, “estamos trabajando para formar una web en la que de manera gratuita los andaluces publiquen su negocio, también, crearemos unas pegatinas con códigos QR donde se pueda escanear cada establecimiento, y así poder ver las ofertas y productos que ofrece", la idea es convertirlo en una guía referente a la hora de hacer turismo por la comunidad, explica el empresario.

Bajo el hashtag #QuédateEnAndalucía, la iniciativa busca potenciar la cultura, las fiestas y todo lo relacionado con la comunidad autónoma. El único requisito es ser "made in Andalucía". Además, la página web del movimiento permitirá a los empresarios andaluces publicar sus negocios de forma gratuita, y así, formar un directorio de empresas para saber qué hacer en cada ciudad. Llegando a convertir #QuédateEnAndalucía en un referente a la hora de decidir qué hay que comer, beber o visitar en cada provincia.

La Junta ha publicado un vídeo como reclamo, mostrando imágenes de los lugares más emblemáticos de cada localidad. La publicación los compara países turísticos del resto del mundo, dando un guiño sobre que no es necesario ir muy lejos para disfrutar de tales características.

#Andalucía tiene mucho que ofrecerte.Este verano,#QuédateEnAndalucíaCuida de tiCuida de todosCuida de Andalucía 💚 pic.twitter.com/6Nh08FzKQf — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 2, 2020

"No es Escocia, es Almería, no es Noruega, es Jaén, no es África, es Huelva, no es París, es Málaga, no es Marrakech, es Sevilla, no es Irlanda, es Córdoba, no es Italia, es Cádiz, no es Islandia, es Granada". Pase lo que pase este verano #QuédateEnAndalucía, añade.

La iniciativa parte de un grupo de Facebook, con más de 100.000 miembros, donde cada día se promociona un establecimiento o servicio de la comunidad, además de realizar sorteos entre los participantes del grupo. Los miembros podrán conseguir desde servicios de belleza gratis en un local de Sevilla, hasta camisetas con mensajes personalizados.