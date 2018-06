Puigdemont denuncia a la empresa de jamones malagueña Pig Demont

El ex presidentCarles Puigdemont ha denunciado una tienda malagueña de jamón on line llamada Pig Demont (cerdo en inglés y de monte en francés) por denigrar su apellido e identificarlo con un cerdo, según adelantó este miércoles la cadena COPE. El dueño de la tienda, Alberto González, confirmó anoche a este periódico que ha recibido un requerimiento por parte de los abogados del ex president contra el registro de este nombre en la oficina de patentes y marcas. "Me sorprende que este señor, con la cantidad de circunstancias personales, se preocupe por una microempresa malagueña. Dice que hemos copiado su imagen. Yo veo una caricatura de un cerdo, no le veo a él", había asegurado González en Herrera en COPE. No obstante, sí reconoció la similitud de su cerdito con la imagen de Puigdemont, pero quiso dejar claro que su intención no era insultar ni molestar.

"No ha habido nunca intención de molestar a nadie. Que él se vea reflejado en la caricatura de un porcino, es más problema de él que mío. ¿Si le hubiera puesto coleta al cerdo se enfadaría Pablo Iglesias?" , recalcó. Unas horas más tarde del revuelo que se había originado, González señaló a este periódico que se encontraba "muy preocupado por la cantidad de insultos" que había recibido a lo largo de este miércoles. "He tenido que apagar el teléfono porque no aguantaba más, aunque también he recibido muchos mensajes de ánimo y de apoyo por parte de gente que no conozco. No entiendo lo que se ha montado", señaló. Además también quiso defender a los andaluces ante los tópicos y clichés que se vierten sobre ellos: "No somos vagos, somos abiertos, emprendedores, nos gusta la luz, la alegría, la risa el compañerismo, ayudar, compartir, llorar, cantar…. Nos gusta la vida", declaró. Según la información que se puede leer en la página web de la empresa, Pig Demont "pretende dar a conocer a los consumidores las auténticas joyas de nuestra gastronomía, productos artesanales, ecológicos, de una altísima calidad, elaborados con métodos tradicionales, dónde la mano del artesano consigue un producto de calidad superior", señala. El empresario también ha bautizado a sus vinos con el mismo nombre de otra figura del independentismo catalán: Rufián, "variedad charnego", expone la etiqueta.