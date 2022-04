El acuerdo laboral del SAS indigna al personal sanitario por no reconocer sus años de carrera

Mientras la Junta celebra el "histórico" acuerdo en Mesa Sectorial del pasado 22 de abril, que supone el "desbloqueo" de la carrera profesional para todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y que afecta a unos 70.000 sanitarios andaluces, un nutrido grupo de sanitarios de toda la comunidad, unidos en la Plataforma por una Carrera Profesional Justa, advierten de los pormenores de la "letra pequeña" de dicho pacto que tachan de "irrisorio" y "discriminatorio".

José Vega, enfermero de atención primaria y portavoz de esta plataforma, alerta de la "cara b" del anuncio a bombo y platillo y explica a este periódico la "indignación" y el "malestar" del colectivo sanitario que, asegura, "sólo quiere que se le reconozca su nivel de carrera según los años trabajados como ya se hace en el resto de comunidades autónomas". Económicamente, esta situación supone diferencias de sueldos "de varios cientos de euros".

Vega explica que la carrera profesional es un reconocimiento a la experiencia profesional acumulada del personal, es decir, su antigüedad laboral, y la formación, y consta de cinco niveles. Pero, advierte, Andalucía es la única comunidad que tiene vinculado ese reconocimiento a una agencia de calidad adscrita al SAS, la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA), la cual realiza acreditaciones de calidad tanto de centros y servicios, como de cursos a profesionales y de los propios profesionales, a través de "un sistema farragoso y altamente complicado", indica. Una acreditación que es necesario conseguir para lograr los distintos niveles de carrera profesional, del I al V, siendo únicamente remunerados desde su aprobación en 2006 del II al V, y que ahora, tras el nuevo acuerdo, incluye también el nivel I.

Como novedad, tras el reciente acuerdo, se puede acceder mediante vía excepcional a ese nivel I, ahora remunerado, a todos los trabajadores con cinco años de antigüedad, ya sean eventuales, interinos o fijos. Algo que desde la plataforma consideran "acertado". Por otro lado, se ha abierto la vía excepcional para el acceso al nivel II de carrera profesional para aquellos que tengan 10 años de experiencia en el SAS y que dispongan de plaza en propiedad. No obstante, advierten, no se contempla el acceso directo a los niveles III, IV y V de Carrera Profesional a aquellos con plaza en propiedad que tienen 15, 20 o 25 años trabajados, y que por distintas razones no estén en posesión de un nivel II. "Es decir, con el actual acuerdo se concede un nivel II y se hace esperar cinco años para poder acceder al siguiente nivel de Carrera sin tener en cuenta la antigüedad previa", aclara la plataforma.

"El SAS se ha olvidado del personal antiguo que es el que sostiene el sistema y llevamos años siendo maltratados", denuncia Vega, que, con 26 años de experiencia profesional queda dentro del nivel II pese a contar con años trabajados para acceder a un nivel cinco y tendrá que esperar cinco años para poder acceder al siguiente. "Me jubilo y no llego al nivel de carrera que ya me corresponde por mis años trabajados", sostiene.

Pero hay más. José Vega denuncia que esos niveles III, IV y V sí se le reconocen a aquellos profesionales que vengan a Andalucía desde otra comunidad "con sólo presentar la nómina en la que conste el nivel de carrera que tiene". Es por ello que denuncia una "razón más" para una fuga de profesionales a otras comunidades. "Es algo que nos estamos planteando. En mi caso llegaría a otra comunidad con el nivel V ya que es el que me corresponde por mi antigüedad. Es muy triste que tenga que salir fuera para que me reconozcan lo que Andalucía no me quiere reconocer", destaca. "Es un sinsentido que beneficiemos al de fuera y al de aquí lo maltratemos", añade.

La plataforma alerta, igualmente, que "tampoco se exige la evaluación por competencias ACSA a todas las categorías profesionales, suponiendo esto otra desigualdad más. Y sigue sin existir posibilidad de reconocimiento de la CP para profesionales que trabajen en servicios especiales sin trato directo con el usuario".

Ante esta situación, la plataforma reclama un reconocimiento de la carrera profesional para todos los profesionales, independiente de su relación con el Servicio Andaluz de Salud, con el mismo baremo para todos, basado en antigüedad y formación, similar al de otras comunidades autónomas. Reclamación ante la que no descartan movilizaciones de no encontrar una solución.