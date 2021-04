La carrera socialista a San Telmo: los críticos buscan una mayoría amplia de Espadas sobre Susana Díaz

La Ejecutiva socialista de Granada también se ha puesto del lado de Juan Espadas en su carrera para conseguir ser el próximo referente del PSOE en Andalucía. El alcalde sevillano cuenta con el apoyo de las dos provincias más homogéneas, aquellas donde sus direcciones son ampliamente representativas del sentir mayoritario de sus militantes. La otra es Jaén, donde Espadas se reunió esta semana con una veintena de alcaldes y se respiró "empatía" entre regidor y regidores, responsables municipales que en muchas ocasiones se sienten olvidado por la Junta, sea ésta del PSOE o del PP.

En el lado contrario, en el de las heterogéneas, está Cádiz. Espadas estuvo el viernes pasado con representantes de casi todos los municipios donde gobierna el PSOE, fue en Chiclana, y para que el otro sector de los críticos no se enfade, el alcalde hispalense volverá la semana próxima a San Roque. Los tiene a todos, a excepción de las alcaldías de San Fernando y de Medina. Entre quienes apoyaron a Espadas estaba el alcalde de Sanlúcar, ciudad de donde es la escurridiza secretaria gaditana, Irene García. Juega a todas las barajas.

Como comenta uno de los críticos: "Si Juan está teniendo esté éxito y todavía no ha dicho que se va a presentar, imagínate después, todo o casi todo irá cayendo de su lado". Aunque los críticos proceden de muchos ámbitos y su mayor problema será consensuar esa "nueva mayoría" de la que hablan, lo cierto es que se pusieron de acuerdo en que sólo habría un candidato, como así ha sido, y en que quieren ganarle a Susana Díaz por un amplio margen. Con un resultado que "nunca más se someta a interpretaciones", apunta uno de ellos. Una vez que desde el Gobierno y Ferraz se le dieron todas las oportunidades a la ex presidenta, los críticos también se han conjurado para evitar que Susana Díaz, si pierde, pueda quedarse en la secretaría provincial de Sevilla como un destino de trinchera.

La dirección de Granada tuvo este sábado un debate intenso, en el que sólo la anterior delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, mantuvo una postura contraria al adelanto de las primarias. La Ejecutiva no llegó a votarlo debido a la escasa presencia de quienes aún apoyan a Susana Díaz.

Las claves de las primarias socialistas

En efecto, Juan Espadas aún no ha hecho el acto de presentación de su candidatura a las primarias. Espera a que sea la Ejecutiva federal la que convoque estas elecciones para elegir al candidato a la Junta, bajo el argumento, cada día un poco más serio, de que Juanma Moreno convoque autonómicas de modo anticipado. Lo que han hecho de modo formal, las direcciones de Jaén y Granada es solicitar las primarias a la dirección regional, pero después lo harán a Ferraz. Se espera que Huelva y Cádiz también lo pidan.

La Ejecutiva de Susana Díaz no se da por aludida por este debate, sigue con el calendario de congresos, pero los críticos pueden pedir ahora el amparo a Ferraz y es que la ex presidenta no convoca un comité director desde el 12 de marzo de 2019. Hace ya dos años. Este comité es el máximo órgano entre congresos. Los susanistas están evitando confrontaciones de la que pueden salir mal parados. Hace un año, Susana Díaz convocó una reunión con diputados y senadores socialistas, pero evitó a los del Parlamento andaluz, donde tres de sus miembros -sólo tres- se habían declarado críticos. A pesar de esa ausencia buscada, el encuentro le salió muy mal, porque muchos diputados y senadores pidieron una renovación de la dirección y criticaron el modo de hacer oposición.

Lo que Juan Espadas espera es que Ferraz convoque las primarias a lo largo del mes de mayo, de modo que se celebren a finales de junio o primeros de julio. Mientras en algunas provincias, como Jaén, Granada, Cádiz y Huelva, la posiciones claramente favorable al alcalde de Sevilla, los críticos necesitan tiempo para aunar más apoyos en Málaga y, sobre todo, en Sevilla.

Sevilla ya no es el fortín inexpugnable del susanismo. La ex presidenta ha perdido la capital, la mayor parte de las alcaldías de los grandes municipios hispalenses y lleva camino de dejar de ser mayoritaria en comarcas rurales tan señeras como la Sierra Sur, de donde procede Antonio Pradas y con la que tiene relación Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación. Las diputaciones socialistas sí cuentan mucho en estas elecciones primarias. Buena parte de la Ejecutiva sevillana trabaja en la institución provincial.