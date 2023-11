Presupuesto municipal 2024, vivienda y "coste económico" de investidura de Sánchez, a pleno del Ayuntamiento

El presupuesto municipal de 2024, cuyo proyecto fue presentado por el equipo de gobierno del PP este pasado martes; la vivienda, así como el "coste económico" del acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centrarán el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este jueves.

Así, el alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado la moción 'popular' sobre los "costes" de la investidura y ha aludido a la "discriminación territorial", precisando que hay "unas ventajas muy grandes para los territorios que tienen partidos nacionalistas, donde ha habido un acuerdo de negociación, que no ha tenido en cuenta que España es más grande que los territorios de partidos nacionalistas, hay más espacio, más comunidades autónomas"."Me parece bien que se tenga en cuenta sensibilidad con todas las autonomías, pero en términos iguales, no en términos de favor para unos y perjuicio para otros", ha sostenido.

Entre otros puntos, el PP propone que el Ayuntamiento de Málaga rechace "los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez como líder del Partido Socialista Obrero Español para lograr su investidura, que incluyen compromisos que instauran privilegios, atentan contralos principios recogidos en la Constitución Española y ahondan en la brecha Norte-Sur en nuestro país".

También insta al Gobierno "a otorgar un trato igualitario y justo a las diferentes autonomías con una distribución de fondos basada en el peso poblacional de cada comunidad y no en las sensibilidades nacionalistas e ideológicas".

Y, como último punto, "insta al Gobierno de Pedro Sáncheza realizar un esfuerzo inversor en las infraestructuras ferroviarias de Málaga, con la mejora de la red de cercanías, el impulso definitivo al tren litoral, el soterramiento de las vías del puerto, el acceso norte al aeropuerto y otros proyectos que llevan décadas sobre la mesa".

PRESUPUESTO Y VIVIENDA

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha detallado la moción urgente sobre el presupuesto de 2024, que recoge, entre sus 12 puntos, incluir una inversión real en materia de vivienda que "palie el grave problema de habitabilidad que se ha acentuado en los últimos años en nuestra ciudad"; así como una línea de ayuda al alquiler acorde a las necesidades de la ciudadanía tras el crecimiento de los precios en la totalidad de los distritos de la ciudad.

Pérez ha calificado las cuentas de "salto de fe" al "creerse que lo presupuestado se van a cumplir". "Son más de lo mismo y sigue sin ver el principal problema de la ciudad de Málaga, que es la vivienda". También ha añadido que el montante inversor de ingresos se aumenta por las transferencias del Gobierno.

Ha insistido en que "ni ellos se lo creen", ya que "saben que lo van a tener que modificar a la vez que los presentan", volviendo a lamentar en materia de vivienda que "no van a dar respuesta las necesidades". También ha criticado que para realizarlos no se ha contado con la oposición.

Pérez ha advertido de "una burbuja del ladrillo que si Málaga pasa de moda, el crack va a ser importante". Así, ha pedido, por tanto que desde el Consistorio, primero se reconozca el problema y después se ponga medidas.

Sobre el presupuesto también ha lamentado la falta de inversiones en "la Málaga real, la de los barrios", por "no dar respuesta" y ha criticado la "Málaga inacabada de los grandes proyectos". De igual modo, se ha referido al Plan Litoral en el presupuesto y ha dicho que el proyecto "no se lo cree" ni el alcalde: "Si no se lo cree el señor De la torre, que no lo pone ni en sus presupuestos, ¿A quién va a convencer?", ha preguntado, pidiendo que "deje de engañar a los malagueños"."Creemos que el presupuesto se convierte en un salto de fe para los grupos políticos, para los malagueños, que ven que no se da respuesta a las necesidades reales", ha apostillado. "Hace falta un presupuesto real que atienda las necesidades de los ciudadanos", ha concluido.

También críticos con el presupuesto del Ayuntamiento ha sido el grupo Con Málaga, cuya portavoz, Toni Morillas, ha afirmado que "estamos ante un artefacto propagandístico que ni salda la deuda histórica que tiene el Ayuntamiento con los barrios de la ciudad, ni atiende las necesidades sociales ni aborda inversiones estratégicas que están pendientes y que vienen prometiendo campaña electoral tras campaña electoral"."Han dicho que era un presupuesto histórico y lo único que es histórico en este presupuesto es el incremento del gasto superfluo", ha advertido, aludiendo entre otros al gasto en personal eventual o al "incremento de las privatizaciones". También ha continuado, "nos encontramos también con unos presupuestos que a lo que se dedican es a meter la mano en el bolsillo de los malagueños".

A su juicio, son unas cuentas "ficticias, son las cuentas del Gran Capitán". "Pintar un presupuesto, si me permiten, casi que podría inaugurar una nueva disciplina artística, más parecida a la pintura artística que al dibujo técnico", ha advertido, añadiendo que "la pintura creativa luego se contrasta con la realidad de la incapacidad de gestión por parte del equipo de gobierno del PP en la ejecución real".

Ha aludido "a la deuda histórica" con los barrios y "lo que dedica este presupuesto representa un 1,5%"; ha lamentado el "recorte" en materia social y ha criticado "el ejercicio creativo" del PP en política de vivienda, entre otros, además de advertir de que la partida del auditorio "no da ni para la primera piedra". Por tanto, ha concluido, "estamos ante unos presupuestos que no son útiles para atender las necesidades que la gente trabajadora tiene en los barrios y tiene bastante carga ficticia", anunciando enmiendas.

Sobre los presupuestos, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha criticado, en primer lugar, que "hemos reflejado en los ingresos del presupuesto una subida de impuestos directos a las grandes empresas". También ha tachado las cuentas de "continuistas" porque "seguimos con la falta de inversión" y ha dicho que el PP "sigue sin apostar por el futuro de Málaga y sin centrarse en los barrios", entre otras críticas.

Por otro lado, la moción urgente de la confluencia también va sobre "la problemática del acceso" a la vivienda. El viceportavoz, Nicolás Sguiglia, ha dicho que el alcalde "actúa muchas veces más como un comercial, que como un alcalde preocupado por un problema tan importante como la vivienda", añadiendo, además, que el reciente informe municipal sobre alquiler "lo situamos al mismo nivel que los unicornios azules y que el monstruo del Lago Ness".

Entre otras medidas, proponen en la moción implementar, en el marco de la Oficina del Derecho a la Vivienda, un Servicio de Intermediación Municipal; o tomar medidas para impulsar una descentralización de la Oficina del Derecho a la Vivienda."El alcalde con su inacción está beneficiando a los sectores rentistas de nuestra ciudad", ha criticado, pidiendo que despliegue políticas públicas en esta materia frente a "su inacción" como se hace en otras ciudades.

Al respecto de las mociones de PSOE y Con Málaga, el alcalde, que ha vuelto a insistir en que es "un presupuesto realista, ambicioso y moderado fiscalmente", ha defendido la gestión en materia de vivienda."El éxito de Málaga supone que hay más demanda en compra y en alquiler y una oferta que no crece suficientemente", ha reiterado, valorando, además, que "somos la ciudad que más ha hecho en inversión por habitante en materia de vivienda, es una realidad que está ahí". Por último, y por otro lado, ha dicho que "no sé por qué no entienden desde ese grupo que la colaboración público-privada es positiva en muchas cosas en la sociedad".