El Presupuesto pende de los compromisos atrasados con Vox y la exigencia sobre Canal Sur

La aprobación del Presupuesto de la Junta para 2021 pende de un par de hilos que son más o menos finos en función de quien los analice. La negociación con Vox, que parecía encaminada en septiembre, ha vuelto a convertirse en una prueba de fuego para el Gobierno de PP y Ciudadanos. El encontronazo entre Santiago Abascal y Pablo Casado en el Congreso, hace ya casi un mes, provocó que las exigencias de los "socios prioritarios" de Ejecutivo andaluz se endurecieran, al igual que sus actitudes en la negociación.

Ahora mismo, a pocas horas de que comience el debate de totalidad que puede devolver las cuentas al cajón de la Consejería de Hacienda, las posiciones están alejadas por la urgencia de Vox en aplicar una serie de compromisos atrasados de pactos previos, pero también en su exigencia de cambiar el nombre de Canal Sur para que pase a llamarse Andalucía TV y separar así la cadena pública andaluza de la herencia socialista. Así lo aseguran distintas fuentes conocedoras de las conversaciones, que deben continuar tras una reunión de cuatro horas el domingo.

En dicho encuentro, explica una de estas fuentes, se produjeron varias interrupciones provocadas por las diferencias entre los dos equipos negociadores. Desde Vox apuntan a que se revisaron, aproximadamente, la mitad de las 72 propuestas incluidas en el documento remitido por el partido de Abascal. Quedan por revisar la otra mitad, pero en la formación que dirige en Andalucía Alejandro Hernández hacen hincapié en que su prioridad es la calendarización de los compromisos atrasados. "Si el Gobierno no las ha puesto en marcha es porque no las entienden o no les dan importancia", apuntan estas fuentes.

El enfado de Vox tiene que ver con esa ruptura en el Congreso y la falta de cumplimiento de medidas que figuran en los documentos desde su acuerdo con el PP para la investidura de Juanma Moreno. A pesar del pesimismo mostrado Alejandro Hernández en las dos entrevistas que concedió a Canal Sur, el portavoz nacional del partido, Jorge Buxadé, templó los ánimos y reconoció que Vox no tiene intención de hacer caer el Gobierno andaluz. Según explicó el eurodiputado, lo que la formación de derechas pretende al elevar su tono es "llamar la atención" para que "se debatan y se mejoren esos presupuestos en favor de los andaluces".

Buxadé aseguró que la actitud de Vox y las nuevas exigencias “no están movidas por la venganza”, en referencia al debate de la moción de censura. “Que nadie vea en nosotros eso”, insistió antes de aludir a algunas de las peticiones de su partido, las mismas que llevan pidiendo desde su desembarco en el tablero político andaluz:corregir el “gasto político ineficiente”, los “gastos suntuarios”, las “duplicidades” de organismos o la protección al sector agrario, sin olvidar la lucha contra la inmigración ilegal.

El portavoz de Vox en el Parlamento autonómico reiteró esta idea al afirmar en Canal Sur que no hay nuevas exigencias, pero sí mostró su descontento ante los intentos del Gobierno andaluz de buscar el apoyo de PSOE y Adelante Andalucía. “Si se está dispuesto a conceder a la izquierda un grado elevado de concesiones, el nivel de exigencia sube”, defendió Hernández, que forma parte del equipo negociador de su partido junto con el portavoz de Hacienda, Rodrígo Alonso. Más tarde, en otra entrevista, desmintió que el cambio de nombre de Canal Sur vaya a ser definitivo en la decisión que tome el partido sobre el veto a las cuentas autonómicas.

La “reiteración e insistencia” que Hernández afeó ayer al Gobierno en su apuesta por invoucrar a la oposición de izquierdas en las cuentas con el argumento de la pandemia no ha servido para mucho, ya que tanto el PSOE como Adelante acabaron presentando una enmienda a la totalidad del Presupuesto. Ambas se debatirán mañana con la duda de si Vox, como hizo en la anterior negociación sobre las cuentas autonómicas, acaba levantando el veto tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo de Juanma Moreno.