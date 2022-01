Presidente, saca más al consejero Aguirre

En un año electoral se abren los mares porque cada candidato es un Moisés que alza el cayado para separar las aguas y que pase su rebaño a la búsqueda de la tierra prometida. En un año electoral aparece de pronto la preocupación por un asunto capital, que diría Rajoy, como es la sanidad. ¡Claro que se debe debatir sobre la sanidad! Una sesión parlamentaria sobre la sanidad siempre encaja. En la Andalucía de los años noventa, en la de principios de siglo y en la de la pandemia.

Llevar al ruedo político la sanidad es una apuesta segura. En los cientos de centros de salud de la región siempre habrá algún problema, alguna lista de espera, alguna baja médica, alguna agresión a un profesional. La sanidad es un arma hoy mucho más rentable que el paro. El desempleo está amortizado en la contienda política. Entre la reforma laboral de Fátima Báñez que funcionó, la economía sumergida y las pensiones que ahora, por fin, han sido actualizadas (dicho sea en jerga política), es mucho más rentable arrearle a un Ejecutivo por la sanidad que por los datos del Inem.

Por la deficiente gestión de los hospitales andaluces terminó cayendo, entre otros motivos, La Que Mandaba en el PSOE, de nombre Susana, de apellido Díaz y siempre roja, rojísima. Es lógico que el PSOE de mi Juan intente erosionar al Gobierno del Cambio por la vía de la sanidad. Ocurre que nunca el sistema sanitario andaluz se ha visto en una prueba de estrés como en esta pandemia. Y en general no ha escapado mal. La sanidad y la educación son dos agujeros negros en el presupuesto. Por mucho que se asignen partidas a sus respectivas cuentas, nunca es suficiente. Veo a mi presidente (“Llamadme Juanma”) contar en las ruedas de prensa la de médicos que ha contratado desde que está en el Palacio de San Telmo y no puedo reconocer otra cosa que el hombre dice la verdad. Pero es que, ay, estamos en año electoral. Y la sanidad en el mejor de los casos es como el examen del carnet de conducir. Siempre te pueden pillar por no poner el intermitente, invadir el carril contrario o no respetar la preferencia de paso en la glorieta de acceso a un pueblo de la España vaciada.

Ya puede contratar Juanma todos los médicos que le exijan que le van a dar fuerte y flojo con la cuestión sanitaria. Quizás tendría que sacar todavía más a la palestra a ese médico de familia con cargo de consejero del ramo, monseñor Aguirre. Es el doctor que como tal le habla a los andaluces. Y eso gusta. Tal vez hay que contratar más trabajadores para el servicio de Salud Responde, que dicen que contesta poco. ¿Y si nos hemos pasado de contratar médicos y faltan administrativos para coger el teléfono y tramitar las altas y bajas por coronavirus?