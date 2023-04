Presidencia presiona al SAS para cerrar un acuerdo sobre la Atención Primaria en Andalucía

El consejero de Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, por encargo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, presiona al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que cierre cuanto antes un acuerdo con los sindicatos sobre la Atención Primaria. Así lo confirmaron a este periódico varios de los asistentes a la mesa técnica celebrada el lunes durante más de ocho horas y que finalizó sin acuerdo. Esta "presión" reconocida por los responsables del SAS durante la reunión, no parece estar en consonancia con la fecha propuesta para la siguiente, prevista en un principio para el próximo 2 de mayo, aunque los sindicatos tratan de adelantarla.

Las propuestas del SAS durante la maratoniana jornada del lunes se tradujeron en la presentación de un documento de nueve folios en el que básicamente se recoge lo presentado en los 19 puntos que la semana pasada se sometieron a la consideración de los sindicatos y que fueron nuevamente rechazados.

Las novedades de este caso se centraron en que de esos nueve folios, dos estaban dedicados a la definición de "emergencia sanitaria", es decir, la justificación dada por la Consejería de Salud para incluir la Atención Primaria en la orden de tarificación de los servicios sanitarios en Andalucía y que ha sido rechazada de plano por los sindicatos que plantean la retirada de la misma como una condición sine qua non para alcanzar un acuerdo.

Conscientes de esa exigencia de los sindicatos, el SAS presentó en el documento que se discutió en la reunión una prolija definición de lo que se entiende como "situación de emergencia sanitaria", esto es la justificación que se incluye en la orden de tarificación para externalizar la Atención Primaria. En estas dos páginas se parte desde la definición de la Organización Mundial de la Salud que va desde "enfermedades hasta bioterrorismo, epidemias, pandemias, conflictos bélicos y catástrofes naturales" y hasta seis leyes tanto estatales como de ámbito autonómico.

El resumen que se hace desde el SAS es que "la emergencia sanitaria es una situación que requiere de acciones y decisiones médicas inmediatas dado el peligro inminente que presenta para la vida de una o varias personas; la competencia para la declaración de una emergencia sanitaria en Andalucía la detenta la persona titular de la Consejería competente en materia de Salud y requiere de una disposición de carácter general" y que "se informará a la Mesa Sectorial de Sanidad la declaración de emergencia sanitaria y el detalle de la externalización sanitaria que se requiere".

El secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, criticó que "cuando tienes que recurrir a dar tantas palabras para justificarte sobre algo que dices que no quieres hacer, es el primer síntoma de dos cosas: la primera que generas dudas más que reales sobre todo lo contrario y en segundo lugar que la soberbia te impide reconocer que has metido la pata y te niegas a sacarla. La Atención Primaria no necesita de discursos vacíos de contenido ni de justificaciones, lo que necesitamos es un acuerdo global que mejore las condiciones laborales del personal y facilite el acceso a la ciudadanía. Todo lo demás es querer justificar lo injustificable".

El resto del documento, según la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, "es el mismo que el de la semana pasada, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, han quitado las referencias a aumentos retributivos, lo cual no ha gustado a ninguna organización sindical. También han introducido temas de formación de trabajadores y tutores de formación especializada". Para CCOO "sigue quedándose corto y no recoge muchas de las propuestas de las tres organizaciones sindicales que se le envió a la Administración (CCOO, UGT y CSIF)".

Sea como fuere y a la espera de si dan resultado los intentos de los sindicatos por adelantar lo antes posible el encuentro previsto para el próximo 2 de mayo, según confirmaron ayer representantes de UGT y CCOO, "esa fecha es el día límite que le damos a la Administración para presentar una propuesta definitiva. Si no lo hace, convocaremos movilizaciones".

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, cuestionado por el encuentro después del Consejo de Gobierno, señaló que "le negociación sigue en marcha y esperamos llegar a un acuerdo lo antes posible", pero con la ineludible intención de dejar "totalmente claro que la Atención Primaria no se privatiza; sólo se plantea el hecho de que en caso de emergencia sanitaria, no se adquieran deudas millonarias, salvaguardando el dinero de los andaluces, con unos precios tasados para esas prestaciones que sea imprescindible externalizar. Esto y privatizar la Atención Primaria, se parecen como un huevo y una castaña".